Красиві привітання з Днем захисника України українською мовою

День захисника і захисниць України відзначаємо 14 жовтня.

На цьому тижні українці відзначать дуже важливе державне свято — День захисника України. На честь нього в країні оголошено офіційний вихідний. Також в різних містах України пройдуть урочисті заходи з концертами. фестивалями і мітингами.

"Телеграф" в честь цього важливого дня зібрав для вас красиві листівки і оригінальні привітаннями українською мовою, щоб ви могли порадувати своїх захисників і захисниць в це свято.

Листівки та привітання з Днем захисника України

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято — чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захіщаті и рідну Україну!

Хай мир панує всегда и спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобуткі, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тобі хай огортає!

Листівки з Днем захисника України

Вітаю з Днем захисника! Це свято є дуже важливим, адже нагадує про те, яке велике значення має мужність. Я бажаю тобі завжди залишатися таким же впевненим в собі і витривалим. Нехай твоя доля буде успішною і благополучною, а поруч будуть близькі люди.

Листівки з Днем захисника України

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

Листівки з Днем захисника України

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

Листівки з Днем захисника України

З Днем Захисника! Бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде спокій і мир, а на роботі — стабільність.

Листівки з Днем захисника України

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Синочки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

Листівки з Днем захисника України

Нехай Україна сильна буде вами,

Від бід заслін Вітчизну щитами.

Захист, надійність і сила велика

Так вірність країні в серці просто свята.

Рідні нехай вас поважають і цінують,

А батьківщина вас вдячністю гріє,

Повернутися, куди б не довелося вам піти

Небезпеку в дорозі легко обійти.

Кріпитися, зі шляху вам не сходити,

Світанки України берегти і зберігати,

Успіху вашого нехай не рветься нитка.

Листівки з Днем захисника України

В день захисника Вітчизни -

Будемо вшановувати чоловіків.

Захищаючи людство,

Всі відважні, як один,

Так нехай же сила, мужність

Не покинуть вас ніколи.

Ваша славна співдружність

Процвітає нехай завжди!

Листівки з Днем захисника України

Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоровʼя, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

Листівки з Днем захисника України

Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любовʼю, а робота приносить лише задоволення!

Листівки з Днем захисника України

Спасибі герою за мир і свободу,

За щастя на Богом нам даній землі!

Все життя будемо памʼятати,

Ми не забудемо, що багато повинні тобі.

Спасибі спасибі! За те, що живий,

За те, що маємо можливість привітати.

Ти — воїн. Ти — справжній герой.

Твій статус вже неможливо виправити.

Раніше "Телеграф" публікував ідеї оригінальніх подарунків на День захисника України.