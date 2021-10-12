Красиві привітання з Днем захисника України українською мовою
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День захисника і захисниць України відзначаємо 14 жовтня.
На цьому тижні українці відзначать дуже важливе державне свято — День захисника України. На честь нього в країні оголошено офіційний вихідний. Також в різних містах України пройдуть урочисті заходи з концертами. фестивалями і мітингами.
"Телеграф" в честь цього важливого дня зібрав для вас красиві листівки і оригінальні привітаннями українською мовою, щоб ви могли порадувати своїх захисників і захисниць в це свято.
Листівки та привітання з Днем захисника України
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято — чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Батьківщину захіщаті и рідну Україну!
Хай мир панує всегда и спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобуткі, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тобі хай огортає!
Вітаю з Днем захисника! Це свято є дуже важливим, адже нагадує про те, яке велике значення має мужність. Я бажаю тобі завжди залишатися таким же впевненим в собі і витривалим. Нехай твоя доля буде успішною і благополучною, а поруч будуть близькі люди.
Ти солдат і тепер захищаєш,
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Знаю, синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.
Вірю, буде твоя перемога,
Та майбутнє щасливе життя.
В Україну я вірю та в Бога,
І чекаю на тебе щодня.
З Днем захисника України!
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
З Днем Захисника! Бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде спокій і мир, а на роботі — стабільність.
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Синочки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
Нехай Україна сильна буде вами,
Від бід заслін Вітчизну щитами.
Захист, надійність і сила велика
Так вірність країні в серці просто свята.
Рідні нехай вас поважають і цінують,
А батьківщина вас вдячністю гріє,
Повернутися, куди б не довелося вам піти
Небезпеку в дорозі легко обійти.
Кріпитися, зі шляху вам не сходити,
Світанки України берегти і зберігати,
Успіху вашого нехай не рветься нитка.
В день захисника Вітчизни -
Будемо вшановувати чоловіків.
Захищаючи людство,
Всі відважні, як один,
Так нехай же сила, мужність
Не покинуть вас ніколи.
Ваша славна співдружність
Процвітає нехай завжди!
Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоровʼя, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.
Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любовʼю, а робота приносить лише задоволення!
Спасибі герою за мир і свободу,
За щастя на Богом нам даній землі!
Все життя будемо памʼятати,
Ми не забудемо, що багато повинні тобі.
Спасибі спасибі! За те, що живий,
За те, що маємо можливість привітати.
Ти — воїн. Ти — справжній герой.
Твій статус вже неможливо виправити.
Раніше "Телеграф" публікував ідеї оригінальніх подарунків на День захисника України.
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