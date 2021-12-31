Прикольні привітання з днем народження 31 грудня у віршах та листівках

Оригінальні та прикольні привітання у день народження близької людини напередодні Нового року 2022 року.

Буває й таке, що напередодні Нового року деякі люди приймають вітання не лише із цим святом, а й із днем народження. День народження це теж важливе свято, яке також ознаменує новий рік у житті кожного іменинника.

Привітання з Днем народження – це не лише вияв уваги, це насамперед – це повага та щирість. "Телеграф" склав підбірку гарних привітань з днем народження в картинках, листівках та віршах, якими можна порадувати вашу близьку людину, друга або просто знайому у її свято.

Читайте також: Категорія Lifestyle Оригінальні привітання з Днем народження коротко в прозі Вітайте друзів і рідних з днем народження і відправляйте найкрасивіші вітання в прозі, віршах, смс.

Привітання з днем народження:

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

В гаражі – Лексус в парі.

В хаті – з мармуру камін,

І басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

І щоб Хеннесі бовталося в пузі.

З Днем народження!

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

З Днем народження вітаю,

І за тебе випиваю!

З днем народження вітаю!

Максимум добра бажаю,

Найкумедніших подій,

Здійснення бажань та мрій!

Настрою хорошого,

Свята тобі крутого,

Любові до запаморочення,

Вітаю з днем народження!

Бажаю виграти в лотерею

Не мільйон, а мільярд!

І розкласти всі ці гроші

На багато пластикових карт.

Друзів на свято запросити,

Щоб зміг шикарно потусити!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

Хай шлях життя встеляє ясен цвіт,

Хай наші щирі привітання

Звучать для вас не менш ніж сотню літ!

Хай легко працюється, гарно живеться,

Все вміється, множиться і удається!

Здоров'я міцного, щастя без краю –

Усього найкращого щиро бажаю!

До сотні літ без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини,

Бажаєм благ земних з роси й води,

Здоров'я, щастя, радості й тепла

На многії і благії літа!

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

Також "Телеграф" підготував і добірку гарних привітань з Новим роком 2022 року у віршах українською мовою, які обов’язково порадують ваших близьких рідних людей та друзів.