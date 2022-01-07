Привітання з Різдвом Христовим 2022: побажання кохання та душевної теплоти

Найкрасивіші листівки та душевні вітання з Різдвом Христовим.

Православні християни східного обряду відзначають Різдво Христове 7 січня. Це свято вважається одним із головних у році. З ним пов’язано безліч заборон та традицій. Наприклад, цього дня не можна злитися на своїх рідних та близьких. Краще привітайте їх із цим великим святом яскравою листівкою або душевним віршем.

"Телеграф" зібрав для вас душевні привітання у віршах та прозі та яскраві листівки, які обов’язково порадують ваших близьких та друзів у це свято.

Нехай Різдво увійде у ваш дім,

З собою несучи все те, що свято!

Нехай же будуть сміх і радість в ньому,

Від щастя і душа багата!

Нехай затишком дихає будинок,

Нехай ангел вас оберігає!

Ми вітаємо з Різдвом

І тільки найкращого бажаєм!

Читайте також: Категорія Lifestyle Священик пояснив, навіщо відзначати Різдво та у чому важливість цього свята "Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

Коли Різдвяна ніч блисне зірками, нехай заповітне і найдобріше ваше бажання здійсниться. Нехай майбутнє принесе розуміння сенсу буття та усвідомлення власного щастя! Нехай минуле приходить лише світлими спогадами, а сьогодення залишається радісним та успішним!

Зі святом! Бажаю на Різдво лише світлих днів та успіхів у житті. Нехай не лякають труднощі у справах і допомагають вірні друзі. Нехай сприяє успіх у всьому. Щоб удома був затишок та мир. Здоров’я, благополуччя усій сім’ї!

У Різдво Христове

У тиші нічній

Щастя в дім заходить

Зустрінь його мерщій.

На сніжинках ангели

Спустяться з небес,

Адже час настав

Казок і чудес!

В цей день Христос народився,

Світ надією сповнився,

В небесах зоря сіяє,

Радість й світло передвіщає.

Я бажаю в це Різдво

Тільки кращого всього,

Хай Господь оберігає,

Життя любов’ю наповняє

Святе свято — Різдво!

Я з ним привітати вас бажаю.

І мир, любов та урочистість

Нехай ваші сім’ї знаходять!

Прекрасне, світле свято нехай

Розжене всі ваші печалі.

Ви в душі не пускайте смуток,

І справдиться, про що мріяли!

Вітаю з Різдвом і щиро бажаю яскравого мерехтіння щастя душі, вічного сяйва доброї надії, великої та чистої любові в серці.

Вітаю з Різдвом Христовим і щиро бажаю чесних слів та добрих вчинків у житті, щирої радості та вірного щастя в душі, світлої надії та одкровення у серці.

У світле свято Різдва Христового бажаю щирої надії, доброго світу, безперечного блага, вірної любові та великого щастя.

Вітаю з Різдвом Христовим і бажаю відродити в собі світлі думки та почуття, відкрити своє серце для радості та любові! Миру та здоров’я всій твоїй родині.

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