Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі

Привітання з 8 березня для мам у віршах
Сьогодні, матусю, тобі дякую
За те, що ти зі мною, і за любов твою.
Ти з дитинства ангелом-охоронцем була,
Завжди повна турботи, ніжності тепла.
Ти допомагала важкий вивчити урок,
І найсмачніший для мене пекла пиріг.
Ти і зараз зі мною добра і мила,
Все розуміюча, дуже терпляча.
Ти даруєш, сонечко, — посмішки, ласку рук,
Ти мій порадник, мій союзник, добрий друг.
І я бажаю із найщирішою любов’ю
Тобі щастя, радості, здоров’я!
Якби мене запитали:
"Чому ти любиш маму?"
Я б дуже здивувався
І пішов подумати трохи.
Я б заліз на антресолі
Або сховався б у ванній,
А потім би з шумом виліз
І відповів, усміхаючись:
— Не за прання і готування
(Ні, за це, загалом, теж!),
Але ж це все вторинне
(О, яке слово знаю!).
Маму я люблю за ніжність,
Доброту і розуміння,
За красивість і за те, що
Мама — найрідніша!
Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає,
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна,—
В тебе ж весняне свято!
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина!
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей весняний ранок,
У велике свято!
Привітання з 8 березня для бабусі
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров’я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім —
На радість онукам і дітям своїм.
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
Поздоровлення з 8 березня дружині
Все, про що мріється в снах кольорових,
Все найдобріше і світле усе —
Вітер весняний на крилах любові
8 Березня хай принесе!
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай сонце заходить з весною в твій дім
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай тобі завжди весело буде.
Дружина, частина моєї душі, вітаю тебе,
З днем 8 березня, дарую тобі всього себе.
Ти для мене єдина на світі.
Вірна та добра, за тебе готовий заступиться і відповісти.
Будь також чесна і вдячна мені,
Ми стільки років прожили в боротьбі, труднощах та вогні.
Мені більше від життя нічого не потрібно.
Крім постійного щастя з тобою і дружби.
Привітання з 8 березня для сестри
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Квітує березень прекрасний
Для тебе в цей жіночий день.
Добра! Любові! Мрій і щастя!
Барвистих квітів і пісень!
Вітаємо усіх жінок із святом 8 березня!