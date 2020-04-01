Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою

1 1 квітня – чудовий привід, аби подарувати радість і усмішки своїм друзям та близьким. Привітання з 1 квітня для колег Десь колись на перше Квітня Почалась брехня всесвітня. Щоб всі люди не журились Й веселішими робились. І, якщо, сьогодні вдасться Обвести когось навкруг пальця День пройшов твій не дарма.

2 Кожен хоче шуткувати, У день сміху жартувати, Обдурити хоче всіх, Не попастись нам на сміх! Ну, якщо вже і попались, І над Вами насміялись, То у цей день без обід – Пожартуйте й Ви у слід!

3 Давайте посміємось, Успіху нашому всміхнемось, І зустрінемо невдачу Без скорботи і без сліз.

4 Перше квітня в Україні Відзначають свято сміху. Hу, потіха! От потіха! Наче цілий білий світ З'їв смішинки на обід!

5 Ми не хочемо, щоб життя наше було прісним, Адже без гумору зовсім втомиться душа, Треба жити легко, позитивно і цікаво, Ви краплю сміху жадібно серцем ковтайте, І не відмовляйтеся від відпочинку і розваг, Ви частіше від роботи відпочивайте і мрійте, Сьогодні у день сміху і до вас прийде успіх!

6 Першого квітня шеф наш суворий Колектив наш дружний оцінив: "Звільню кожного неробу!" Розіграв. І весь наш відділ він звільнив.

7 Привітання з 1 квітня для друзів В цей день потрібно жартувати, І людей усіх вітати! Адже сенс у цьому є, Хто жартує – той живе! І тому я всіх вітаю, Посміхатись заставляю. Зичу Вам я грошей міх, В цей день жартів і потіх.

8 Сьогодні ось, що я скажу вам народ, І вам доведеться мені на слово повірити, До вас в цей день такий розлучення прийде, Так що бійтеся і замикайте двері. Сьогодні немає підстав сумувати, Адже ми беззастережно віримо в щастя, Сьогодні можна одному все пробачити, І привітати з початком квітня.

9 Першого квітня я бажаю сміху І поменше невдач. Від приколів всіх ти ухилися, І головне у свої не попадися!

10 Привітання з 1 квітня для коханих Перше квітня – день нашої дитячості, Першого квітня всі хочуть пустувати, Першого квітня, все на світі – можна! Першого квітня, потрібно бути трохи обережним. Першого квітня, ми можемо повернутися в дитинство, Перше квітня – свято таке одне, Перше квітня – це найкращий засіб, Всі біди й печалі одним махом перемогти.

11 З 1 квітням я вітаю, Розслаблятись – нарікаю! Смійся добре й веселись, Вище ніс і посміхнись! Привітання з 1 квітня у прозі Що таке День сміху? Це свято, коли кожна людина чекає від друзів веселих розіграшів, коли навіть найсерйозніші люди жартують над товаришами, а також день, коли всі проблеми забуваються, щоб веселитися і радіти життю. Нехай кожен день твого життя буде таким же світлим і веселим, як сьогоднішню свято.

12 Завдання: виконати план за святковим розіграшів. Мета: підняти настрій всім рідним і близьким людям. Дата: 1 квітня. Виконаєте поставлене завдання і в нагороду ви отримаєте посмішки і гарний настрій.

13 Вітаю з 1 квітня. Сьогодні саме той день, коли кожен помічає вашу білу спину і незав’язані шнурки. Веселіться, адже сміх не тільки продовжує життя, але й робить його щасливішим.