Історія виникнення святкування Дня сміху - 1 квітня

Цього дня люди розігрують одне одного або ж просто дарують усмішку оточуючим. Ми розповімо вам декілька історій того, як саме виникло це свято.

Як свідчить перша версія історії свята, 1 квітня бере свій початок ще у Давньому Римі. Жарти та розіграші вже тоді були властиві людям, які жили в цей час. Щоправда святкували вони День дурня в середині лютого.

А ось кельти відзначали своєрідний День сміху саме 1 квітня. Їх свято було присвячувалося богу сміху Луду.

Друга версія відноситься до Cередньовіччя. У 1583 році папа Григорій XIII прийняв реформу, згідно з якою святкування Нового року переносилося з 1 квітня на 1 січня. Однак через те, що в той час були великі проблеми з поширенням інформації, деякі необізнані люди по-старому продовжували відзначати його навесні. Тих, хто не знав про офіційне перенесення свята, стали називати дурнями. Ось так і з'явився День дурня.

Трохи пізніше це свято стало обростати різними традиціями. Найвідоміша з них – приклеїти на спину людині в день 1 квітня рибу з паперу. Якщо той, над ким пожартували, не помітив даного акту, його називали "квітневою рибою". Така традиція шириться і досі у Франції та Італії.

Серед історій виникнення цього свята є досить цікава: патріарх Аквілеї святий Бертран Женьєзький врятував Папу Римського, коли останній вдавився кісткою від риби, після чого нібито 1 квітня заборонили їсти рибні страви.

Існує ще одна легенда: буцімто неаполітанському королю Монтерею на честь припинення землетрусу принесли приготовану рибу. Можновладцю вона так засмакувала, що він вирішив зробити це доброю традицією. Але на наступний рік підданим не вдалося зловити такої ж рибини. Тож кухар під страхом смерті зготував подібну страву. Але король все одно помітив невідповідність. Правда, замість того, щоб розгніватись, керманич розсміявся з цього розіграшу. От начебто після цього стало заведено не тільки святкувати 1 квітня, але й усіх розігрувати паперовими рибами.

Згодом традиція відзначати День сміху поступово поширилася по всій території Європи, а потім і по всьому світу.

День сміху в Україні

В Україні 1 квітня відзначають традиційною одеською "Юмориною". Це фестиваль сміху та сатири. Захід вперше було організовано командою КВК у 1972 році. З того часу на вулицях Одеси 1 квітня проходять карнавальні ходи клоунів та аніматорів. Втім цього року через карантин, шоу перевели в онлайн-режим. Виступи гостей міста можна побачити через екрани телефонів та комп’ютерів.

Як святкують 1 квітня у світі

У Німеччині 1 квітня вважають нещасливим днем. Німці намагаються не починати жодних нових справ у цей день. Однак при цьому все одно обманюють одне одного.

1 квітня в Австралії починається зі сміху пташки кукабарра-пересмішника. Прокинувшись, всі одразу починають розігрувати один одного і дарувати незвичайні смішні подарунки.

З нагоди 1 квітня у Португалії змітають з прилавків практично всю муку, і всі охочі занурюються в борошняну хмару. Кожен намагається посипати борошном якомога більше людей. За традицією, обтрушуватись від муки вони не мають права.

В Індії в це свято жартують, кидаються спеціями, мажуться фарбами та палять багаття.