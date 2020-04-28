Експерт розповів про майбутній розвиток внутрішнього туризму

Через попит вартість може зрости непропорційно якості. Про це УНН повідомив президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.
“Так, передбачаємо збільшення внутрішнього туризму. Найбільше будуть їздити, звичайно, в Затоку, Одесу, трохи більше буде Карпат в цьому році. Як завжди, ніяких нових місць не з’явиться”, - сказав Рудіч.
Також він зазначив, що є ймовірність збільшення ціни на відпочинок в Україні, адже туристів стане більше, ніж зазвичай.
“Це залежить від того, який сервіс потрібно буде впроваджувати в готелях. Якщо будуть нові стандарти, як зараз планується в Туреччині чи інших країнах, то, звичайно, собівартість буде зростати. Також попит зросте, тому вартість може зрости непропорційно якості”, - наголосив Рудіч.
Нагадаємо, комітет рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити законопроект, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19.