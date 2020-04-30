Скачать
Четвер, 30.04.2020
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Кабмін розгляне послаблення карантину
Кабмін розгляне послаблення карантину
Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
Рецепт дня: найсмачніше французьке безе
Рецепт дня: найсмачніше французьке безе

День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках

Дивіться фото (6)
День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
08:01 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

30 квітня охоронці українського державного кордону відзначають професійне свято.

  • 1

    Сьогодні українські прикордонники святкують професійне свято.

    День прикордонника в Україні: дата свята

    Українські стражі кордону своє професійне свято відзначають 30 квітня. Але зовсім недавно - з 2018 року. До цього свято відзначали 28 травня - на честь радянської прикордонної охорони. Два роки тому тодішній президент Петро Порошенко заявив про перенесення дати святкування на 30 квітня - день заснування Держприкордонслужби України. Тоді ж був підписаний відповідний указ.

    Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли слов'янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сикевича, звільнивши більшу частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Республікою та Донською республікою.

    Привітання з Днем прикордонника у віршах та картинках

    З Днем прикордонника тобі, солдата,

    Мирного неба над головою!

    Нехай твій край буде світом багатий,

    А війна пройде стороною.

    Щастя, здоров'я, удачі, добра

    І завжди тихого кордону.

    Нехай тобі завжди зігріває

    Думка про світло у вікнах рідного дому!

  • 2

    На кордоні служити непросто -

    Адже уважним треба бути,

    Контрабанди жахливого зростання

    Щоб зовсім не допустити.

    Прикордоннику я бажаю -

    Нехай удача по життю чекає,

    З цим святом вітаю,

    Рухатися лише вперед звикайте.

  • 3

    Ти ловиш порушників кордону,

    Ти захищаєш наш глибокий тил.

    Літаєш над заставою гострозорим птахом,

    Щоб ворог на землю нашу не ступивши.

    Так будь здоровим, воїн-прикордонник,

    Удача хай супроводжує тобі!

    Бажаю щастя в житті твоєму особистому,

    І на службі бережі собі!

  • 4

    З днем прикордонника привітаю

    І Тобі побажаю

    Удачі, сил п'ять тонн -

    Аби пишавсь Тобою кордон!

  • 5

    Знаю, ти не спиш,

    На посаді своєму стоїш.

    Може злива ллє,

    Служба все одно йде.

    Хоч у спечу, хоч в холоди

    Зосереджений і пильний ти завжди!

    Ти - солдат, ти - прикордонник,

    України справжній захисник.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (6)

Все по темі:

Картинки, Привітання, Вірші, Свято, Україна, Найкращі, Побажання, День прикордонника.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
02 Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
03 Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
04 Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
05 Регіна Тодоренко знайшла вихід із скандальної ситуації
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії 100 тис випадків, Британія на 3 місці за кількістю смертей - коронавірус у світі
У Росії 100 тис випадків, Британія на 3 місці за кількістю смертей - коронавірус у світі
Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі
Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі
СБУ викрила масштабну вирубку лісів
СБУ викрила масштабну вирубку лісів
День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся