День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках

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Сьогодні українські прикордонники святкують професійне свято.

День прикордонника в Україні: дата свята

Українські стражі кордону своє професійне свято відзначають 30 квітня. Але зовсім недавно - з 2018 року. До цього свято відзначали 28 травня - на честь радянської прикордонної охорони. Два роки тому тодішній президент Петро Порошенко заявив про перенесення дати святкування на 30 квітня - день заснування Держприкордонслужби України. Тоді ж був підписаний відповідний указ.

Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли слов'янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сикевича, звільнивши більшу частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Республікою та Донською республікою.

Привітання з Днем прикордонника у віршах та картинках

З Днем прикордонника тобі, солдата,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тобі завжди зігріває

Думка про світло у вікнах рідного дому!