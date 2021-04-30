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П'ятниця, 30.04.2021
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Сьогодні Страсна п'ятниця-2021: листівки і картинки українською

Сьогодні Страсна п'ятниця-2021: листівки і картинки українською
06:13 Сьогодні Телеграф

У Страсну (Велику) п'ятницю, за традицією, важливо пам'ятати про розп'яття і страждання Ісуса на хресті. У 2021 році цей день настає 30 квітня. Християни згадують про те, що передувало Вознесінню Христа - страшні муки, смерть і поховання.

В цей день на служіннях читають 12 євангельських уривків, що розповідають про події на ізраїльській горі Голгофі, про страждання Христа.

За традицією, в Страсну п'ятницю заборонено фізично працювати, ходити на розважальні заходи і влаштовувати великі обіди. Тим, хто дотримується посту - це найбільш суворий день по раціону їжі.

Згадайте про близьких і відправте їм добрі і світлі листівки на день Страсної п'ятниці.

Красиві вірші в Страсну п'ятницю за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 116

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Привітання, Листівки, Свята, Побажання, Страсна п'ятниця.
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