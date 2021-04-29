Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021

Страсна (Велика) п'ятниця, яка в 2021 році випадає на 30 квітня, вважається самим скорботним днем для всіх православних віруючих.

За біблійним переказом, саме в цей день Ісус був засуджений і жорстоко розп'ятий на хресті. У цей день багато людей пропускають через себе ті страждання, яких зазнав на собі Спаситель в ім'я порятунку людства.

У Страсну п'ятницю категорично заборонено влаштовувати розважальні заходи, вживати алкогольні напої. Також дотримується суворий піст. Замість розваг краще зосередитися на молитві.

Близьким людям в цей день варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками і побажаннями, які "Телеграф" приготував для вас у віршах українською.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як підготуватися до Великодня.