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Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021

Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021
Оновлено 17:39 Сьогодні Телеграф

Страсна (Велика) п'ятниця, яка в 2021 році випадає на 30 квітня, вважається самим скорботним днем для всіх православних віруючих.

За біблійним переказом, саме в цей день Ісус був засуджений і жорстоко розп'ятий на хресті. У цей день багато людей пропускають через себе ті страждання, яких зазнав на собі Спаситель в ім'я порятунку людства.

У Страсну п'ятницю категорично заборонено влаштовувати розважальні заходи, вживати алкогольні напої. Також дотримується суворий піст. Замість розваг краще зосередитися на молитві.

Близьким людям в цей день варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками і побажаннями, які "Телеграф" приготував для вас у віршах українською.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як підготуватися до Великодня.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Привітання, Листівки, Свята, Страсна п'ятниця.
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