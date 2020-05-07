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Четвер, 07.05.2020
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Подарунки на День Матері 2020: найкращі ідеї, як привітати найрідніших

Подарунки на День Матері 2020: найкращі ідеї, як привітати найрідніших
07:09 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

День матері в Україні відзначається у другу неділю травня — тобто, в цьому році 10 числа. І це відмінний привід порадувати головну людину у своєму житті чимось.

Звичайно, мама зрадіє будь-якому знаку уваги з боку улюбленого чада. Однак часи, коли подарунком вважалася намальована власноруч листівка, пройшли. Тому варто розглянути варіанти речей, що приносять користь або задоволення.

Краща порада при виборі подарунка — керуватися бажаннями того, кому він призначений. Одних жінок порадує кухонна техніка, інших — модний б’юті-гаджет. Так-так, мамам теж хочеться бути красивими.

НВ пропонує добірку актуальних подарунків для мам — на будь-який смак і гаманець.

Мультиварка Moulinex Initial Pressure

Якщо у вашої мами немає мультиварки — вам точно варто її подарувати. Цей пристрій допоможе заощадити масу часу та сил на кухні - його власник може займатися улюбленим хобі, поки диво техніки готує смачну вечерю для всієї родини. Наприклад, мультиварка Moulinex вміє робити супи, каші, йогурт, випічку, макарони, піцу і навіть варення. Всього у приладу 22 програми і куховарська книга з докладним описом налаштування, проте тут і творчості є місце. При виборі режиму "Зроби сам" можна самостійно задати час і температуру готування, отримавши на виході бажаний результат.

Загальний об'єм чаші мультиварки — 4.8 л — цього вистачить на велику сім'ю. Ще у приладу є таймер відстрочки, що дозволить поставити режим, наприклад, перед сном, а на ранок отримати свіжий, ароматний сніданок.

Морозильна камера INDESIT U16 1

Можливо, це не зовсім бюджетний подарунок. Але однозначно корисний — особливо для мам, які літо безперервно проводять на дачі. За наявності хоча б невеликого городу морозильна камера стає не просто виправданою, а й часом незамінною купівлею. Вирощені в сезон ягоди та овочі можна зберігати весь рік не тільки у вигляді консервації, на приготування якої йде купа часу, але і у вигляді заморозки. А це, до речі, куди корисніше.

Плюси морозильної камери від італійської марки INDESIT — хороша місткість — аж 232 л і економність — приладу присвоєно клас енергоспоживання А+, що дозволяє зберігати електроенергію без втрати ефективності.

Соковижималка Tefal JUICEO ZC150838

Якщо ваша мама — щаслива власниця дачі і любить садівництво, соковижималка також стане хорошим подарунком. З її допомогою можна дуже швидко і легко отримати сік з великої кількості яблук, груш, моркви, томату і всього, що було любовно вирощено на своїй ділянці.

Прилад від Tefal має великий об'єм чаші - цілих 800 мл, створений для обробки твердих і м’яких фруктів, а ще його можна мити в посудомийній машині. Словом, це сучасний кухонний помічник, створений для зручності і користі.

Набір для укладання Rowenta Unlimited looks CF4132

Майже кожна жінка любить піклуватися про свою зовнішність і зачіска — один із важливих її атрибутів. Але події останніх двох місяців перекреслили можливість сходити до фахівця за модною укладкою. Та й раніше похід в салон краси був задоволенням не на кожен день.

За допомогою набору для укладання, в принципі, можна повторити салонний результат. Знадобиться трохи досвіду, а далі зручний і якісний прилад зробить все сам. Хороший вибір — мультифункціональний пристрій від Rowenta, який допоможе завити волосся трьома способами, створити об'єм, гофре і навіть гладку зачіску. І все це без шкоди для волосся за рахунок керамічних пластин і помірного температурного режиму — до 180 градусів.

Орбітрек HouseFit HB 8169S 12 038

Самоізоляція і нові соціальні стандарти для запобігання поширенню інфекцій — це, звичайно, добре. Але рух — життя, він необхідний для нормальної роботи організму і з віком особливо важливо підтримувати рівень активності.

Хороший вихід — домашній кардиотренажер. Але бігова доріжка шумна і займає багато місця, Міністепер не особливо ефективний, велотренажер непоганий, але дає навантаження тільки на нижню частину тіла. А ось орбитрек дозволяє опрацювати всі м’язи і при цьому не надто шумний та займає зовсім небагато простору.

День матері 2020: історія і традиції свята

Бельгійський шоколад Callebaut Ruby

Якісний шоколад — відмінний подарунок для будь-якого ласуна. Або для тих, у кого є діти і внуки-ласуни, адже упаковки в 2.5 кг вистачить, щоб пригостити всіх.

Callebaut Ruby випускається в дропсах — крапельках, які можна подавати до чаю або використовувати для приготування десертів. Продукт складається з 47.3% какао, не містить штучних ароматизаторів і підсолоджувачів — це оптимальний вибір для тих, хто не любить чорний шоколад, але вважає за краще натуральний склад. У нього дуже незвичайний фруктовий присмак з легкою кислинкою на тлі насиченої і терпкої шоколадної нотки. В цілому, рубіновий шоколад — це нове явище в кондитерському мистецтві, але у нього вже маса шанувальників.

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Привітання, Свято, Подарунки, День матері 2020, Що подарувати.
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