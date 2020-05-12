День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках

1 Щиро вітаю вас із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

2 Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри і хочу побажати, щоб у самій здоров’я ніколи не підводило, щоб життя завжди вирувало щасливою і веселою річкою. Бажаю удачі і успіхів у роботі, повного достатку в гаманці і неземної любові в серці.

3 Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

4 З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!