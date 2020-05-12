Скачать
Вівторок, 12.05.2020
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках

День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках

Дивіться фото (6)
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
09:17 Сьогодні Телеграф

12 травня відзначається День медичної сестри. Вперше ідея святкування Дня медсестер була озвучена ​​в 1953 році.

  • 1

    Щиро вітаю вас із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

  • 2

    Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри і хочу побажати, щоб у самій здоров’я ніколи не підводило, щоб життя завжди вирувало щасливою і веселою річкою. Бажаю удачі і успіхів у роботі, повного достатку в гаманці і неземної любові в серці.

  • 3

    Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров’я нації є  базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

  • 4

    З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

  • 5

    Дорогі наші медичні сестри! В цей день ми раді привітати вас з професійним святом і щиро подякувати за ваш важливий і гідний працю. Ви — добрі феї в білих халатах, красиві рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!

Шмигаль пояснив, чому медики не отримали надбавки

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (6)

Все по темі:

Медики, Свято, День медсестри, 12 травня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
03 Динамо повертається до повноцінних тренувань
04 Буковина вирішила продовжити низку карантинних обмежень
05 Головний лікар України зізнався, навіщо закривали парки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся