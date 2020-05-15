День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Щорічно 15 травня відзначається Міжнародний день сім’ї (International Day of Families).
Це свято було проголошене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1993 році, усвідомлюючи роль сім’ї в житті суспільства.
З родини починається життя людини, тут вона формується як особистість. Сім’я - джерело любові та поваги. Будучи основою суспільства, вона залишається берегинею культурних традицій, загальнолюдських цінностей і наступності поколінь.
У День сім’ї прийнято вітати своїх близьких красивим віршем чи листівкою, обійняти і поцілувати своїх батьків. УНІАН зібрав найкращі привітання зі святом у віршах, прозі та листівках.
Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!
Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.
Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.
Тут всі відверті і немає інтриг.
Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,
І дружбу, любов і тепло бережіть!
З днем сім’ї!
Напевно в житті головне - сім'я,
Вогонь свічки і куточок затишний...
Щоб вранці чути: "Я люблю тебе!.. ",
А вночі розчинятися в пристрасті томної...
Напевно в житті головне - затишок,
І дитячий сміх, і відчуття щастя...
Коли ти знаєш, що тебе там чекають!
Є дах, де можна перечекати негоду...
Ще за життя важливо розуміти,
Не наступати на граблі побуту знову...
Коней на переправі не міняти...
І до кінця бути людиною слова!
З днем сім'ї!
Вітаю з Днем Сім'ї!
Щоб в щасті і любові
Ви весь час жили!
Щоб повною чашею будинок
Був ваш неодмінно,
І щоб жити вам було в ньому
Незвичайно!
Сім'я – це щастя, любов і удача,
Сім'я – це влітку поїздки на дачу.
Сім'я – це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім'я – дружна праця і вічні турботи,
Сім'я – це багато вдома роботи.
Сім'я – це складно.
Сім'я – це важливо.
Сім'я – це коли
Все на світі можливо.
Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту - лебідь і лебідка,
А людина - для добра і щастя.
Тож прийми від мене привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі твої бажання!
З міжнародним днем сім'ї
А сім'я - це дім. Це двоє і третій,
І, можливо, четвертий, і п'ятий потім.
Це теплі рядки в бажаному конверті,
Якщо махає розлука сумним крилом.
А сім'я - це світло, що незримо і щедро
Осяває все життя і супроводжує нас.
Це - творчість, де ні останніх, ні перше,
Де і радість, і горе - завжди навпіл.
А сім'я - це все. Без неї холоне
Самотня думка, самотня життя.
Нічого не буває на світі рідніше.
Нічого. Як не думай і як не храбрує ...
Без перебільшення можна сказати: сім'я - це найважливіше, чим багатий чоловік. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З Міжнародним днем сім'ї!
Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок – навряд чи. Ось так і з сім'єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам, знаходити виходи, боротися... А як солодко ділити перемоги з рідними людьми! Сьогодні, в День сім'ї, прийміть найщиріші побажання миру та злагоди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!