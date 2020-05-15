День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

1 Щорічно 15 травня відзначається Міжнародний день сім’ї (International Day of Families). Це свято було проголошене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1993 році, усвідомлюючи роль сім’ї в житті суспільства. З родини починається життя людини, тут вона формується як особистість. Сім’я - джерело любові та поваги. Будучи основою суспільства, вона залишається берегинею культурних традицій, загальнолюдських цінностей і наступності поколінь. У День сім’ї прийнято вітати своїх близьких красивим віршем чи листівкою, обійняти і поцілувати своїх батьків. УНІАН зібрав найкращі привітання зі святом у віршах, прозі та листівках.

2 Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя! Завжди є підтримка, в будь-яку негоду. Не нудно з родиною кожен день, кожну мить. Тут всі відверті і немає інтриг. Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте, І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!

3 Напевно в житті головне - сім'я, Вогонь свічки і куточок затишний... Щоб вранці чути: "Я люблю тебе!.. ", А вночі розчинятися в пристрасті томної... Напевно в житті головне - затишок, І дитячий сміх, і відчуття щастя... Коли ти знаєш, що тебе там чекають! Є дах, де можна перечекати негоду... Ще за життя важливо розуміти, Не наступати на граблі побуту знову... Коней на переправі не міняти... І до кінця бути людиною слова! З днем сім'ї!

4 Вітаю з Днем Сім'ї! Щоб в щасті і любові Ви весь час жили! Щоб повною чашею будинок Був ваш неодмінно, І щоб жити вам було в ньому Незвичайно!

5 Сім'я – це щастя, любов і удача, Сім'я – це влітку поїздки на дачу. Сім'я – це свято, сімейні дати, Подарунки, покупки, приємні витрати. Народження діток, перший крок, перший лепет, Віра в найкраще, хвилювання і трепет. Сім'я – дружна праця і вічні турботи, Сім'я – це багато вдома роботи. Сім'я – це складно. Сім'я – це важливо. Сім'я – це коли Все на світі можливо.

6 Житній колос дозріва для хліба, Для краси цвіте у полі квітка, Для води народжується риба, Для польоту - лебідь і лебідка, А людина - для добра і щастя. Тож прийми від мене привітання, І нехай, неначе в добрій казці, Збудуться усі твої бажання! З міжнародним днем сім'ї

7 А сім'я - це дім. Це двоє і третій, І, можливо, четвертий, і п'ятий потім. Це теплі рядки в бажаному конверті, Якщо махає розлука сумним крилом. А сім'я - це світло, що незримо і щедро Осяває все життя і супроводжує нас. Це - творчість, де ні останніх, ні перше, Де і радість, і горе - завжди навпіл. А сім'я - це все. Без неї холоне Самотня думка, самотня життя. Нічого не буває на світі рідніше. Нічого. Як не думай і як не храбрує ...

8 Без перебільшення можна сказати: сім'я - це найважливіше, чим багатий чоловік. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З Міжнародним днем сім'ї!