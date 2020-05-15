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День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Дивіться фото (9)
День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
07:09 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Щирі та ніжні побажання для найдорожчих людей у віршах, прозі та картинках.

  • 1

    Щорічно 15 травня відзначається Міжнародний день сім’ї (International Day of Families).

    Це свято було проголошене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1993 році, усвідомлюючи роль сім’ї в житті суспільства.

    З родини починається життя людини, тут вона формується як особистість. Сім’я - джерело любові та поваги. Будучи основою суспільства, вона залишається берегинею культурних традицій, загальнолюдських цінностей і наступності поколінь.

    У День сім’ї прийнято вітати своїх близьких красивим віршем чи листівкою, обійняти і поцілувати своїх батьків. УНІАН зібрав найкращі привітання зі святом у віршах, прозі та листівках.

  • 2

    Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!

    Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

    Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

    Тут всі відверті і немає інтриг.

    Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

    І дружбу, любов і тепло бережіть!

    З днем сім’ї!

     

  • 3

    Напевно в житті головне - сім'я,

    Вогонь свічки і куточок затишний...

    Щоб вранці чути: "Я люблю тебе!.. ",

    А вночі розчинятися в пристрасті томної...

    Напевно в житті головне - затишок,

    І дитячий сміх, і відчуття щастя...

    Коли ти знаєш, що тебе там чекають!

    Є дах, де можна перечекати негоду...

    Ще за життя важливо розуміти,

    Не наступати на граблі побуту знову...

    Коней на переправі не міняти...

    І до кінця бути людиною слова!

    З днем сім'ї!

  • 4

    Вітаю з Днем Сім'ї!

    Щоб в щасті і любові

    Ви весь час жили!

    Щоб повною чашею будинок

    Був ваш неодмінно,

    І щоб жити вам було в ньому

    Незвичайно!

  • 5

    Сім'я – це щастя, любов і удача,

    Сім'я – це влітку поїздки на дачу.

    Сім'я – це свято, сімейні дати,

    Подарунки, покупки, приємні витрати.

    Народження діток, перший крок, перший лепет,

    Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

    Сім'я – дружна праця і вічні турботи,

    Сім'я – це багато вдома роботи.

    Сім'я – це складно.

    Сім'я – це важливо.

    Сім'я – це коли

    Все на світі можливо.

  • 6

    Житній колос дозріва для хліба,

    Для краси цвіте у полі квітка,

    Для води народжується риба,

    Для польоту - лебідь і лебідка,

    А людина - для добра і щастя.

    Тож прийми від мене привітання,

    І нехай, неначе в добрій казці,

    Збудуться усі твої бажання!

    З міжнародним днем сім'ї

  • 7

    А сім'я - це дім. Це двоє і третій,

    І, можливо, четвертий, і п'ятий потім.

    Це теплі рядки в бажаному конверті,

    Якщо махає розлука сумним крилом.

    А сім'я - це світло, що незримо і щедро

    Осяває все життя і супроводжує нас.

    Це - творчість, де ні останніх, ні перше,

    Де і радість, і горе - завжди навпіл.

    А сім'я - це все. Без неї холоне

    Самотня думка, самотня життя.

    Нічого не буває на світі рідніше.

    Нічого. Як не думай і як не храбрує ...

  • 8

    Без перебільшення можна сказати: сім'я - це найважливіше, чим багатий чоловік. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З Міжнародним днем сім'ї!

  • 9

    Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок – навряд чи. Ось так і з сім'єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам, знаходити виходи, боротися... А як солодко ділити перемоги з рідними людьми! Сьогодні, в День сім'ї, прийміть найщиріші побажання миру та злагоди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!

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Картинки, Проза, Вірші, Листівки, Міжнародне Свято, День сім'ї.
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