Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони

За православним церковним календарем, день 15 травня присвячений перенесенню мощей братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Інша назва свята - Солов'їне свято.

Борис і Гліб (у хрещенні - Роман і Давид) були синами київського князя Володимира Святославовича. Брати були вбиті в міжусобній боротьбі, яка почалася в 1015 році, своїм старшим братом Святополком Окаянним. Борис і Гліб стали першими руськими святими. День пам'яті Бориса і Гліба вважається першим православним святом, заснованим на Русі. Його історія почалася в 1115 році.

Солов'їним святом прозвали цей день, тому що 15 травня, зазвичай, починали співати солов'ї. Спів цих птахів віщувало закінчення весни і настання літа. Існувало багато прикмет, які були пов'язані з солов'ями.

Народні прикмети 15 травня

Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо.

Соловей завжди перестає співати перед негодою.

Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.

Птах співає на голі дерева - прикмета до того, що буде неврожай в саду.

Народжені 15 травня люблять спів. Носити їм слід серпентин або бурштин.

Що не можна робити 15 травня

Небажано тримати гаманець порожнім. Щоб залучити фінанси, потрібно, щоб щось "дзвеніло".

Не можна перебирати накопичення - будуть незаплановані витрати.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.