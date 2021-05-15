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Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

За православним церковним календарем, день 15 травня присвячений перенесенню мощей братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Інша назва свята - Солов'їне свято.

Борис і Гліб (у хрещенні - Роман і Давид) були синами київського князя Володимира Святославовича. Брати були вбиті в міжусобній боротьбі, яка почалася в 1015 році, своїм старшим братом Святополком Окаянним. Борис і Гліб стали першими руськими святими. День пам'яті Бориса і Гліба вважається першим православним святом, заснованим на Русі. Його історія почалася в 1115 році.

Солов'їним святом прозвали цей день, тому що 15 травня, зазвичай, починали співати солов'ї. Спів цих птахів віщувало закінчення весни і настання літа. Існувало багато прикмет, які були пов'язані з солов'ями.

Народні прикмети 15 травня

  • Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо.
  • Соловей завжди перестає співати перед негодою.
  • Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.
  • Птах співає на голі дерева - прикмета до того, що буде неврожай в саду.
  • Народжені 15 травня люблять спів. Носити їм слід серпентин або бурштин.

Що не можна робити 15 травня

  • Небажано тримати гаманець порожнім. Щоб залучити фінанси, потрібно, щоб щось "дзвеніло".
  • Не можна перебирати накопичення - будуть незаплановані витрати.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 165

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.
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