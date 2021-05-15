Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони

За православним церковним календарем, день 15 травня присвячений перенесенню мощей братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Інша назва свята - Солов'їне свято.
Борис і Гліб (у хрещенні - Роман і Давид) були синами київського князя Володимира Святославовича. Брати були вбиті в міжусобній боротьбі, яка почалася в 1015 році, своїм старшим братом Святополком Окаянним. Борис і Гліб стали першими руськими святими. День пам'яті Бориса і Гліба вважається першим православним святом, заснованим на Русі. Його історія почалася в 1115 році.
Солов'їним святом прозвали цей день, тому що 15 травня, зазвичай, починали співати солов'ї. Спів цих птахів віщувало закінчення весни і настання літа. Існувало багато прикмет, які були пов'язані з солов'ями.
Народні прикмети 15 травня
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