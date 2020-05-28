Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом

Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов'язане із святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.
Згідно із текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє - день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця". Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.
У Святому Письмі розповідається, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням: "Мир вам!", а потім дав останню настанову: "Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу".
У джерелах трьох перших сторіч не згадується про це свято. Знавці обряду дотримуються думки, що тоді його відзначали разом зі святом Зішестя Святого Духа. У IV столітті Вознесіння Господнє стає загальнознаним святом: історик Сократ називає його "всенародним".
У IV ст. рівноапостольна цариця Олена на честь цього свята на місці Христового Вознесіння звела храм.
Привітання з Вознесінням Господнім Вознесіння Господнє
Нам дарують небеса,
Відроджується надія
У наших душах і серцях.
Хай несе благословення
В цей день небесний світ,
Нехай гріхів наших прощення
Береже від зла і бід.
У світле свято все бажаю
Віру в серці зберегти,
Під святими небесами
Життя прожити щасливе.
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю,
Світу в серце і добра
У світлий день бажаю.
Нехай Господь дає вам сили,
Зміцнює дух.
Вогник любові і віри
Щоб в душах не згас.
З Вознесінням вас, бажаю вам добра,
Світлій, щирою, гарячої віри,
Нехай не буде гіркоти і зла,
Будьте для дітей завжди прикладом,
Нехай любов зігріє вас теплом,
Хай здоров'я буде, настрій,
Нехай затишним, теплим буде будинок,
Вітаю, люди, з Вознесінням!
Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу родину від зла і негоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серце буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.
Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього самого доброго і світлого в це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій і любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!