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Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом

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Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
09:11 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Християни східного обряду 28 травня святкують Вознесіння Господнє.

  • 1

    Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов'язане із святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.

    Згідно із текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє - день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця". Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.

    У Святому Письмі розповідається, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням: "Мир вам!", а потім дав останню настанову: "Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу".

    У джерелах трьох перших сторіч не згадується про це свято. Знавці обряду дотримуються думки, що тоді його відзначали разом зі святом Зішестя Святого Духа. У IV столітті Вознесіння Господнє стає загальнознаним святом: історик Сократ називає його "всенародним".

    У IV ст. рівноапостольна цариця Олена на честь цього свята на місці Христового Вознесіння звела храм.

    Привітання з Вознесінням Господнім Вознесіння Господнє

  • 2

    Нам дарують небеса,

    Відроджується надія

    У наших душах і серцях.

    Хай несе благословення

    В цей день небесний світ,

    Нехай гріхів наших прощення

    Береже від зла і бід.

    У світле свято все бажаю

    Віру в серці зберегти,

    Під святими небесами

    Життя прожити щасливе. 

  • 3

    З Вознесінням Господнім

    Я вас вітаю,

    Світу в серце і добра

    У світлий день бажаю.

    Нехай Господь дає вам сили,

    Зміцнює дух.

    Вогник любові і віри

    Щоб в душах не згас. 

  • 4

    З Вознесінням вас, бажаю вам добра,

    Світлій, щирою, гарячої віри,

    Нехай не буде гіркоти і зла,

    Будьте для дітей завжди прикладом,

    Нехай любов зігріє вас теплом,

    Хай здоров'я буде, настрій,

    Нехай затишним, теплим буде будинок,

    Вітаю, люди, з Вознесінням!

  • 5

    Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу родину від зла і негоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серце буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

  • 6

    Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього самого доброго і світлого в це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій і любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!

  • 7

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Картинки, Привітання, Листівки, Найкращі, Побажання, Вознесіння Господнє.
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