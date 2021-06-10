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Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня

Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня
00:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 10 червня, православні християни святкують одне з двунадесятих свят церковного року - Вознесіння Господнє. Назва свята відображає суть події - це Піднесення на Небо Господа Ісуса Христа, завершення Його земного служіння.

Також сьогодні шанується пам'ять преподобного Микити Халкідонського, єпископа.

Святий Микита жив у другій половині VIII - початку IX століть. За набожний спосіб життя і допомогу знедоленим Микиту поставили єпископом Халкідонії. Коли почалася боротьба з іконами при правлінні імператора Візантійської імперії Льва Вірменина, єпископ встав на їх захист, за що був підданий тортурам і відправлений на заслання.

Церковний календар 2021: які свята будуть в червні

Гусятником в народі Микиту прозвали за те, що, за народним повір'ям, він захищає маленьких гусенят від хижаків. У Микити просять захист в справах, які стосувалися вирощування гусей.

Народні прикмети 10 червня

  • Повітря над лісом синього кольору віщує теплі дні.
  • Чим спекотніше в цей день, тим холодніше буде в грудні.
  • Народжені 10 червня доживають до глибокої старості. Їм під силу будь-які справи. Носити їм слід корал. Квітка покровитель - волошка.

Що не можна робити 10 червня

  • 10 червня чоловіки не виходили працювати в поле. Вважалося, що так можна позбутися чоловічої сили.

  • Не варто лихословити, лаяти дітей. Через негатив може зруйнуватися сім'я.
  • Щоб в будинок не проникла нечиста сила, опівдні не відчиняли навстіж вікна і двері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони, Вознесіння Господнє, Вознесіння.
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