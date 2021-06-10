Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня

У четвер, 10 червня, православні християни святкують одне з двунадесятих свят церковного року - Вознесіння Господнє. Назва свята відображає суть події - це Піднесення на Небо Господа Ісуса Христа, завершення Його земного служіння.

Також сьогодні шанується пам'ять преподобного Микити Халкідонського, єпископа.

Святий Микита жив у другій половині VIII - початку IX століть. За набожний спосіб життя і допомогу знедоленим Микиту поставили єпископом Халкідонії. Коли почалася боротьба з іконами при правлінні імператора Візантійської імперії Льва Вірменина, єпископ встав на їх захист, за що був підданий тортурам і відправлений на заслання.

Гусятником в народі Микиту прозвали за те, що, за народним повір'ям, він захищає маленьких гусенят від хижаків. У Микити просять захист в справах, які стосувалися вирощування гусей.

Народні прикмети 10 червня

Повітря над лісом синього кольору віщує теплі дні.

Чим спекотніше в цей день, тим холодніше буде в грудні.

Народжені 10 червня доживають до глибокої старості. Їм під силу будь-які справи. Носити їм слід корал. Квітка покровитель - волошка.

Що не можна робити 10 червня

10 червня чоловіки не виходили працювати в поле. Вважалося, що так можна позбутися чоловічої сили.

Не варто лихословити, лаяти дітей. Через негатив може зруйнуватися сім'я.

Щоб в будинок не проникла нечиста сила, опівдні не відчиняли навстіж вікна і двері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.