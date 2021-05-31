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Церковний календар 2021: які свята будуть в червні

Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Оновлено 10:55 Сьогодні Телеграф

У червні 2021 року православні християни відзначатимуть ряд важливих церковних свят. Зокрема, завдяки Трійці в українців буде додатковий вихідний.

У перший місяць літа, 10 червня, святкується Вознесіння Господнє, яке присвячене одному з важливих подій новозавітної історії, а саме піднесенню Ісуса Христа на небо після воскресіння. Свято відзначається на 40-й день після Великодня, тому завжди відзначається в четвер.

У суботу, 19 червня, напередодні Святої Трійці відзначається Троїцька (всесвітня) поминальна субота. У цей день християни згадують покійних близьких: ставлять свічки в церквах, пишуть записки з іменами покійних, які священик поминає біля вівтаря на літургії і на панахиді.

День Святої Трійці (Зелені свята або П'ятидесятниця) в 2021 році випадає на 20 червня. Свято припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння. Свято є державним офіційним вихідним.

21 червня - День Святого Духа, який в православ'ї святкується на 51-й день після Великодня (другий день П'ятидесятниці). У цей день християни згадують Зішестя Святого Духа на апостолів, після чого учні Господа стали здатні говорити на різних мовах і розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати вчення Христа.

У четвер, 24 червня, православна церква святкує день ікони Божої Матері "Достойно є" ( "Милуюча"). Цей образ знаходиться на горнем місці вівтаря соборного храму Карейський обителі на Афоні.

28 червня розпочинається Петрів піст, який готує православних християн до Дня пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Тривалість цього літнього посту може становити від 8 до 42 днів - все залежить від дати початку. Фіксованою є тільки дата завершення посту - Петрів піст закінчується 11 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки відпочиватимуть українці в червні-2021.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 72

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Свята, Церковний Календар, Вознесіння Господнє, Трійця, Календарі.
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