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Вознесіння Господнє 2020: історія свята та особливості святкування

Вознесіння Господнє 2020: історія свята та особливості святкування
08:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Вознесіння-2020 випадає на 28 травня.

Вознесіння Господнє - історія свята

Наприкінці весни православний світ чекає важливий релігійний свято, дата якого щорічно залежить від Великодня. Мова йде про Вознесіння Господнє. Коли цей день випадає в 2020 році і в чому полягають особливості свята - читайте нижче.

Цей день символізує вознесіння Ісуса на небо. Це відбулося через 40 днів після його Воскресіння (Пасхи). Це свято замикає цикл великодніх.

Основний символ Вознесіння Господнього - подолання меж. Зокрема - між небом і землею, коли Ісус вознісся на небеса.

Оскільки свято вважається перехідним, то єдиної дати у нього немає. Вознесіння відзначають щорічно на 40-й день після Великодня. Православну Пасху цьогоріч відзначали 19 квітня, отже, Вознесіння припадає на 28 травня. В католицтві Вознесіння-2020 буде відзначатися відповідно 21 травня.

Основне правило цього дня - відвідання церкви.

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Також прийнято вважати, що свято символізує прихід літа. З урахуванням того, що в 2020 році святкування випадає практично на самий кінець травня, то цей символ буде як ніколи актуальним.

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История, Традиция, Календарь, Церква, Свято, Святкування, Вознесіння Господнє.
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