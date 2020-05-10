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День матері 2020: історія свята і цікаві факти

День матері 2020: історія свята і цікаві факти
07:19 Сьогодні Телеграф nv.ua

Новини України:День матері — міжнародне свято, яке відзначається щорічно у другу неділю травня в багатьох країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки, Австралії.

У деяких країнах дата свята фіксована: наприклад, в Польщі День матері відзначають 26 травня, в Білорусі - 14 жовтня, в Іспанії, Португалії та Литві - в першу неділю травня.

Вперше ідея виділити окремий день для святкування єдності матерів у боротьбі за мир була висунута пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. У 1907 році молода американка Анна Джервіс із Західної Вірджинії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам’ять про свою матір, Анну Марію Рівз-Джарвіс, яка боролася за розвиток сфери охорони здоров’я в США і передчасно пішла з життя. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

Її старання увінчалися успіхом — в 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері як офіційне свято. У 1912 році була створена Міжнародна Асоціація Дня матері з метою поширення свідомого святкування цього дня. З 1914 року це свято отримало офіційний статус в США.

В Україні в день свята діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки і пам’ятні сувеніри, присвячують матерям вірші або пісні. При цьому вітають жінок не тільки їхні діти — чоловіки також дарують подарунки матерям своїх дітей.

У США і Австралії в День матері до одягу прикріплюють квітку гвоздики. Причому, колір квітки важливий: гвоздику будь-якого кольору, крім білого, носить той, чия мати жива, а біла квітка — той, чиєї матері вже немає в живих. Незважаючи на відмінності в культурах і традиціях, у всіх країнах світу в День матері прийнято дякувати мам і радувати їх увагою і подарунками.

1. Слово «мама» практично у всіх мовах звучить однаково або дуже схоже. І російські, і іспанські, і китайські діти називають свою маму однаково — мама. Англомовні діти говорять «мom» — «мам». Дивно, чи не так? Секрет в тому, що самі діти обрали, як їм називати своїх матерів. Одним з перших складів, вимовлених дитиною, є склад «Ма». Саме тому практично в усіх мовах світу цей склад використовується в слові, що означає «Мама».

2. Європейська громадська організація МаМа провела дослідження і з’ясувала, що жінка, яка «сидить вдома з дитиною», насправді не просто не сидить, а «намотує» в день в середньому 40 км, виконуючи до 200 справ. Для порівняння: дистанція напівмарафону становить 21 км.

День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках

3. Найстарша мати в сучасній історії - індіанка Райо Деві Лохан, яка народила свою дочку в 70 років.

4. Мати, яка народила найважчу дитину — Кармеліна Феделе з Італії (1955 рік). Її новонароджений малюк важив більше 10 кілограмів.

5. Вчені вважають, що гормони, які виробляються в мозку вагітних жінок, призводять до постійної зміни особистості. Точно так, як гормони, що виробляються в організмі підлітка, сприяють розвитку його мозку.

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День матери, Традиції, Святкування, Народи світу, Історія Свята, Походження, Цікаві факти.
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