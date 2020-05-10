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Неділя, 10.05.2020
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День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках

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День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках
07:12 Сьогодні Телеграф

10 травня в Україні та світі відзначають прекрасне свято - День матері.

  • 1

    Привітання з Днем матері в прозі

    Не секрет, чиї руки найтепліші, чиє серце найдобріше, чиї обійми найміцніші - це все наші мами! В такий день хочеться, щоб любов, яку вони випромінюють, ніколи не залишалася без уваги, і всі діти, від малого до великого, завжди це цінували!

  • 2

     Мама, нехай у твоєму житті буде багато щастя, радості і добра! Найголовніше - будь здорова і повна сил! Бажаю, щоб ти залишалася такою усміхненою, доброю і лагідною! Нехай удача постійно посміхається тобі, адже твої мрії обов'язково повинні збуватися! Люблю тебе всім серцем, пам'ятай це завжди!

     

  • 3

    Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші і такі дбайливі руки. Добре і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, люба матуся, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїх ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

  • 4

     Привітання з Днем мами в віршах

    Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

    Хай збудеться все, що чекаєш,

    Хай стежка проляже в трояндах,

    Яку ти в житті прокладаєш.

    Матусю, хай буде удача у всьому,

    Добробут хай буде у домі,

    Багатство і радість, й наснага,

    І шана людська, і повага!

  • 5

     

    Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

    В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

    За сонечко ясне, за серце прекрасне,

    За те, що добром зігріваєте нас,

    За те, що в щасливу і скрутну хвилину

    Ми можемо всі прихилитись до вас.

    Хай вас обминають невдачі та грози,

    Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

    Міцного здоровя з роси і води,

    Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

    В день матері прийми вітання

    І побажання лиш добра,

    Нехай дарує тобі сили

    Ця місія свята твоя!

  • 6

    З днем матері, мила матусю,

    Люба моя, найніжніша,

    Будь завжди здорова та гарна,

    І за сонечко навіть миліша!

  • 7

     

    Мамо, не можу я слів підібрати,

    Щоб, моя люба, тебе привітати,

    Довго живи, не хворій, будь весела,

    Хай лине щастя, неначе джерела,

    Перед тобою, матусю, вклоняюсь,

    Все буде добре, завжди сподіваюсь!

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Все по темі:

День матери, Картинки, Проза, Привітання, Вірші, Листівки, Україна, Травень, Побажання.
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