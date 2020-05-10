День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках

Привітання з Днем матері в прозі
Не секрет, чиї руки найтепліші, чиє серце найдобріше, чиї обійми найміцніші - це все наші мами! В такий день хочеться, щоб любов, яку вони випромінюють, ніколи не залишалася без уваги, і всі діти, від малого до великого, завжди це цінували!
Мама, нехай у твоєму житті буде багато щастя, радості і добра! Найголовніше - будь здорова і повна сил! Бажаю, щоб ти залишалася такою усміхненою, доброю і лагідною! Нехай удача постійно посміхається тобі, адже твої мрії обов'язково повинні збуватися! Люблю тебе всім серцем, пам'ятай це завжди!
Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші і такі дбайливі руки. Добре і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, люба матуся, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїх ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.
Привітання з Днем мами в віршах
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
В день матері прийми вітання
І побажання лиш добра,
Нехай дарує тобі сили
Ця місія свята твоя!
З днем матері, мила матусю,
Люба моя, найніжніша,
Будь завжди здорова та гарна,
І за сонечко навіть миліша!
Мамо, не можу я слів підібрати,
Щоб, моя люба, тебе привітати,
Довго живи, не хворій, будь весела,
Хай лине щастя, неначе джерела,
Перед тобою, матусю, вклоняюсь,
Все буде добре, завжди сподіваюсь!