День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках

1 Привітання з Днем матері в прозі Не секрет, чиї руки найтепліші, чиє серце найдобріше, чиї обійми найміцніші - це все наші мами! В такий день хочеться, щоб любов, яку вони випромінюють, ніколи не залишалася без уваги, і всі діти, від малого до великого, завжди це цінували!

2 Мама, нехай у твоєму житті буде багато щастя, радості і добра! Найголовніше - будь здорова і повна сил! Бажаю, щоб ти залишалася такою усміхненою, доброю і лагідною! Нехай удача постійно посміхається тобі, адже твої мрії обов'язково повинні збуватися! Люблю тебе всім серцем, пам'ятай це завжди!

3 Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші і такі дбайливі руки. Добре і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, люба матуся, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїх ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

4 Привітання з Днем мами в віршах Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш, Хай збудеться все, що чекаєш, Хай стежка проляже в трояндах, Яку ти в житті прокладаєш. Матусю, хай буде удача у всьому, Добробут хай буде у домі, Багатство і радість, й наснага, І шана людська, і повага!

5 Найдобріша, найкраща матусю рідненька! В цей день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, за серце прекрасне, За те, що добром зігріваєте нас, За те, що в щасливу і скрутну хвилину Ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози, Нехай лиш від сміху з'являються сльози, Міцного здоровя з роси і води, Бадьорість та настрій хай будуть завжди! В день матері прийми вітання І побажання лиш добра, Нехай дарує тобі сили Ця місія свята твоя!

6 З днем матері, мила матусю, Люба моя, найніжніша, Будь завжди здорова та гарна, І за сонечко навіть миліша!