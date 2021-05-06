День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята

Щорічно День матері відзначають у другу неділю травня. У 2021 році це радісне свято припадає на 9 травня.

Свою історію свято бере з 1908 року. Американка Анна Джервіс оприлюднила ідею вшанування матерів у пам'ять про свою маму, яка рано пішла з життя. Влада прислухалася до неї і вже в 1910 році в Америці вперше святкували День матері. Згодом цей день стали відзначати і в інших країнах світу.

В Україні цей день вперше відзначили в 1928 році за ініціативою Союзу українок Канади. У 1939 День матері заборонила радянська влада, і тільки в 90-х його знову почали відзначати після указу другого президента України Леоніда Кучми.

У цей день мам і бабусь вітають і вручають символічні подарунки. Сім'ї збираються разом, щоб подякувати своїй рідній людині. Ті, у кого мама померла, в цей день ходять на кладовище і моляться.

На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро народять. А привітання і подарунки вони отримують саме від дітей, вдячних їм. Вони дарують квіти, листівки, присвячують їм вірші і пісні. Але пам'ятайте, що для мами головне не подарунок, а увага.

Красиві привітання з Днем матері - в матеріалі "Телеграфа".