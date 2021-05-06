Скачать
Четвер, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Значно вище, ніж показує МОЗ: лікар розповів про реальну чисельність хворих на коронавірус в Україні
Значно вище, ніж показує МОЗ: лікар розповів про реальну чисельність хворих на коронавірус в Україні
День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята
День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята

День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята

День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята
Оновлено 14:26 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Щорічно День матері відзначають у другу неділю травня. У 2021 році це радісне свято припадає на 9 травня.

Свою історію свято бере з 1908 року. Американка Анна Джервіс оприлюднила ідею вшанування матерів у пам'ять про свою маму, яка рано пішла з життя. Влада прислухалася до неї і вже в 1910 році в Америці вперше святкували День матері. Згодом цей день стали відзначати і в інших країнах світу.

В Україні цей день вперше відзначили в 1928 році за ініціативою Союзу українок Канади. У 1939 День матері заборонила радянська влада, і тільки в 90-х його знову почали відзначати після указу другого президента України Леоніда Кучми.

У цей день мам і бабусь вітають і вручають символічні подарунки. Сім'ї збираються разом, щоб подякувати своїй рідній людині. Ті, у кого мама померла, в цей день ходять на кладовище і моляться.

На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро народять. А привітання і подарунки вони отримують саме від дітей, вдячних їм. Вони дарують квіти, листівки, присвячують їм вірші і пісні. Але пам'ятайте, що для мами головне не подарунок, а увага.

Красиві привітання з Днем матері - в матеріалі "Телеграфа".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 66

Все по темі:

История, День матери, Свята, Традиції.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем ангела Юрія! Яскраві листівки і вітання українською на свято
02 Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
03 Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
04 Назріває скандал: місто витратило гроші з ковід-фонду на величезну статую (відео)
05 За добу в Україні померла рекордна за травень кількість хворих коронавірусом: свіже зведення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Вони тут, вони скрізь&quot;: Зеленський пожартував про росіян на прес-конференції з Блінкеном (відео)
"Вони тут, вони скрізь": Зеленський пожартував про росіян на прес-конференції з Блінкеном (відео)
Частина туш облуплені: узбережжя Каспійського моря всипане мертвими нерпами (фото, відео)
Частина туш облуплені: узбережжя Каспійського моря всипане мертвими нерпами (фото, відео)
За добу в Україні померла рекордна за травень кількість хворих коронавірусом: свіже зведення
За добу в Україні померла рекордна за травень кількість хворих коронавірусом: свіже зведення
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся