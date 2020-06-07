День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки

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Це свято має багато традицій та є знаковим для вірян, адже, за біблійними оповідями, саме на Зелені свята на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони почали проповідувати на різних мовах світу. Відтак Трійця вважається днем створення християнської церкви, тому віряни обмінюються привітаннями.

В Україні свято Трійці має різні назви – День Зіслання Святого Духа, День Святої Трійці, Зелена неділя. Окрім цього, часто в народі цей день називають П'ятдесятницею, адже свято відзначають на 50-ий день після Великодня.

Незаміжні дівчата, які прагнуть дізнатись про свою долю, ретельно дотримуються традицій та обрядів на День Трійці. Молодиці ворожать, як це робили наші предки. Водночас всі християни вітають один одного, адже свято є так званим "народженням" церкви.

Привітання з Днем Святої Трійці у віршах