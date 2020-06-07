День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки

Це свято має багато традицій та є знаковим для вірян, адже, за біблійними оповідями, саме на Зелені свята на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони почали проповідувати на різних мовах світу. Відтак Трійця вважається днем створення християнської церкви, тому віряни обмінюються привітаннями.
В Україні свято Трійці має різні назви – День Зіслання Святого Духа, День Святої Трійці, Зелена неділя. Окрім цього, часто в народі цей день називають П'ятдесятницею, адже свято відзначають на 50-ий день після Великодня.
Незаміжні дівчата, які прагнуть дізнатись про свою долю, ретельно дотримуються традицій та обрядів на День Трійці. Молодиці ворожать, як це робили наші предки. Водночас всі християни вітають один одного, адже свято є так званим "народженням" церкви.
Привітання з Днем Святої Трійці у віршах
Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,
Дасть сили і наснаги вам добро творити,
А гілочка зелена, що є символом життя,
Святковий настрій допоможе вам створити!
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Ми із правіку любов'ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м'ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять довкола і діти, і внуки,
А з ними – козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатертині – батькові руки,
А мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В Зелену неділю, неначе в соборах –
Довкола любові вкраїнська рідня.
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любові та миру
Нині й повсякчас!
Русалонька купається в росі,
Зілляний Дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими святами!