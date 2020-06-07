Скачать
Неділя, 07.06.2020
В Україні виявили 26 999 випадків коронавірусу, за добу - 485
В Україні виявили 26 999 випадків коронавірусу, за добу - 485
У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки
У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки
День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки

День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки

Дивіться фото (10)
День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки
09:04 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

7 червня християни відзначають одне з найбільших свят – День Святої Трійці.

  • 1

    Це свято має багато традицій та є знаковим для вірян, адже, за біблійними оповідями, саме на Зелені свята на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони почали проповідувати на різних мовах світу. Відтак Трійця вважається днем створення християнської церкви, тому віряни обмінюються привітаннями.

    В Україні свято Трійці має різні назви – День Зіслання Святого Духа, День Святої Трійці, Зелена неділя. Окрім цього, часто в народі цей день називають П'ятдесятницею, адже свято відзначають на 50-ий день після Великодня.

    Незаміжні дівчата, які прагнуть дізнатись про свою долю, ретельно дотримуються традицій та обрядів на День Трійці. Молодиці ворожать, як це робили наші предки. Водночас всі християни вітають один одного, адже свято є так званим "народженням" церкви.

    Привітання з Днем Святої Трійці у віршах

  • 2

    Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,

    Дасть сили і наснаги вам добро творити,

    А гілочка зелена, що є символом життя,

    Святковий настрій допоможе вам створити!

  • 3

     

    Всі домівки наші в зелені купаються,

    Бо Зелені свята до нас наближаються.

    Всіх вітаю щиро й хочу побажати

    У душі вам миру й Божої благодаті!

  • 4

     

    Зелена неділя у батьковій хаті,

    І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

    Ми із правіку любов'ю багаті.

    Зелена неділя у нас за столом.

    Церковні подзвони і поля освята.

    З любистку-барвінку горять три свічі.

    І хата свята, і освячена м'ята,

    І стіл, і на ньому пухкі калачі.

    Сидять довкола і діти, і внуки,

    А з ними – козацькі й чумацькі пісні.

    На вишитій скатертині – батькові руки,

    А мамині руки – два дива святі.

    І вікна в любистку, і стіни в уборах,

    І гладить маленький Ісусик ягня.

    В Зелену неділю, неначе в соборах –

    Довкола любові вкраїнська рідня.

  • 5

    В день Трійці Святої

    Ми щиро бажаємо,

    Щоб істинний спокій

    У серці настав.

    Щоб віра ніколи

    Вас не залишала.

    Любові та миру

    Нині й повсякчас!

    Русалонька купається в росі,

    Зілляний Дух літає над полями.

    Святиться вся природа у цей день.

    Вітаю із Зеленими святами!

  • 6

  • 7

  • 8

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (10)

Все по темі:

Картинки, Привітання, Вірші, День Святої Трійці.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки
02 "Шахтар" здолав "Десну" з мінімальним відривом
03 В роботі Telegram стався короткочасний масштабний збій
04 В Україні виявили 26 999 випадків коронавірусу, за добу - 485
05 Поліцейське свавілля: ДБР розслідує майже 5 тисяч справ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Польщі зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу – 12 померли
У Польщі зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу – 12 померли
Військово-морські навчання НАТО BALTOPS на Балтиці відбуватимуться поблизу Німеччини і Данії
Військово-морські навчання НАТО BALTOPS на Балтиці відбуватимуться поблизу Німеччини і Данії
В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти COVID-19
В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти COVID-19
Відзначаємо Трійцю смачно: 3 смачних десерти на Зелені свята
Відзначаємо Трійцю смачно: 3 смачних десерти на Зелені свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся