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Трійця 2021: обряди та традиції Зелених святок (інфографіка)

Трійця 2021: обряди та традиції Зелених святок (інфографіка)
Оновлено 12:48 Сьогодні Телеграф

День Святої Трійці є одним з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят. Має високий статус торжества. Трійця також носить назви "П'ятидесятниця", "День Зіслання Святого Духа", "Зелені святки". Свято відзначається на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Христос перед своїм вознесінням на небо. Це свято нагадує про св. Трійцю, трьох відомих проявах Всевишнього - у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Одним з найдавніших символів Трійці є рівносторонній трикутник - Отець, Син і Святий Дух рівні і становлять одну божественну сутність.

День Святої Трійці - час примирення і прощення. Його краще провести в колі сім'ї за святковим столом, при цьому заборонено сваритися, лаятися і ображатися. Також не можна в цей день відвідувати кладовище. Для цього є день загального поминання спочилих - Троїцька поминальна субота, яка в 2021 році випадає на 19 червня.

інфографіка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода на Трійцю буде спекотною.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

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Свята, Традиції, Заборони, Трійця, Зелені святки.
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