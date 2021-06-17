Погода на Трійцю-2021: Укргідрометцентр озвучив прогноз на святкові вихідні

Український гідрометеорологічний центр прогнозує на Трійцю, 20 червня, спекотну погоду. Але місцями в Україні очікуються дощі. Про це в Укргідрометцентрі розповіли в коментарі виданню "Телеграф".

Як пояснили метеорологи, Україна зараз знаходиться між двома баричними утвореннями. Така тенденція буде зберігатися і на вихідних.

"Із Півночі на нас впливає антициклон – це коло підвищеного тиску, коли погода спокійна, малохмарна і менше опадів. А з Півдня – над Чорним морем зараз розташувався циклон, який відповідно визначає погоду у південних областях, частково центральних та східних, - пояснили в Укргідрометцентрі. - Там ще зберігаються короткочасні дощі, окремі грози. 19-20 червня вони ще там будуть, хоча вже матимуть тенденцію до зменшення".

Крім того, за прогнозом, невеличкі короткочасні дощі, окремі грози можливі й у західних областях. Адже Україна не буде перебувати в центрі антициклону, коли погода повністю спокійна, врівноважена і абсолютно малохмарна.

"Йде тенденція до зменшення опадів, - зазначили в Укргідрометцентрі. - Найбільше це відчують північні області, західні частково, буде менше опадів, і відповідно менше хмар, а тоді повітря буде швидше прогріватися".

Так, температура повітря в Україні у вихідні 19-21 червня становитиме від 25 до 30 градусів тепла практично по всій території країни. А на Закарпатті навіть до 32 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптик Наталка Діденко попередила про нестабільну синоптичну ситуацію у вихідні дні, коли святкуватиметься Трійця.