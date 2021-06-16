Погода на Трійцю-2021 в Україні: синоптик Наталка Діденко озвучила прогноз

Погода у триденний уїк-енд цього тижня порадує українців справжнім літнім теплом, але у деяких областях України на Трійцю-2021 можливі опади. Прогноз погоди на прийдешні святкові вихідні виданню "Телеграф" дала синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, в суботу, 19 червня, в західній частині України очікуються дощі з грозами, короткочасні літні зливи. Більшість областей в центрі, на сході та півночі опиняться у сухій повітряній масі.

"В неділю на Трійцю, на Зелену неділю, окремі дощі можливі у південній частині України та на заході. На решті територій – без істотних опадів", - розповіла Наталка Діденко.

Тоді як у додатковий вихідний, в понеділок 21 червня, за прогнозом синоптика, дощів буде небагато, лише в західних областях можливі локальні зливи.

"Температура повітря у країні буде високою – аж до спеки. Вона коливатиметься від 24 до 28 градусів тепла, місцями – до +30", - повідомила синоптик.

За словами Діденко, синоптична ситуація нестабільна, але характерна для цього літнього періоду. Грози, град шквали і сильні зливи в поєднанні зі спекою, зазначила синоптик, є нормою. А от наслідки такої синоптичної ситуації можуть будуть неприємними.

"Треба уважно стежити за уточненими прогнозами погоди і, звичайно, старатися усіма розумними і доступними засобами захищати своє майно від пошкодження. Бажаю усім хороших вихідних і гарної приємної Трійці!" – побажала синоптик Наталка Діденко.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко у коментарі "Телеграфу" озвучила прогноз погоди в Україні на тиждень.