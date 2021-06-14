Скачать
Понеділок, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)
Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Тепло, але з грозами: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень

Тепло, але з грозами: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень
06:39 Сьогодні Телеграф

Протягом тижня з 14 по 20 червня в Україні потеплішає. Очікується волога погода з локальними короткочасними грозовими дощами. Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповіла синоптик Наталка Діденко.

Так, в Україні визначатимуть синоптичну ситуацію атмосферні фронти, через що протягом тижня будуть спостерігатися короткочасні грозові дощі. Як зауважила Діденко, це типове червневе літне явище. Зараз у країні сезон для ідеальних рясних злив із грозами. Крім того, при грозах можливі шквали і навіть град.

Лише у четвер, 17 червня, не очікується істотних опадів на заході та на півночі України. Сухо в північних регіонах буде також 18 червня, у п’ятницю.

Що стосується температури повітря, то тільки в понеділок, 14 червня, буде прохолодно в західних областях: там стовпчики термометра коливатимуться в межах 15-20 градусів тепла. Досить холодно буде й в Карпатах – 14-18 градусів тепла, а на високогір’ї – 5-9 градусів із позначкою «плюс». Але це, додала Діденко, фактично одна прохолодна доба.

"Уже з вівторка, з середи температура повітря там підвищиться. Загалом в Україні скрізь до кінця тижня буде спостерігатися температура повітря в межах 22-26 градусів тепла, - розповіла синоптик. – Зрозуміло, що при сонячному нагріванні, особливо червневому, якщо десь сонце довше посвітить – то можливі й 25-28 градусів".

Наталка Діденко зауважила, що люди, які страждають на легеневі чи серцево-судинні недуги, можуть відчувати зміни атмосферного тиску та перенасичення вологою повітря.

Наталка Діденко: "Вже 30 років повторюю, що я – синоптик, а не ворожка Клавдія і не так званий народний синоптик"

Крім того, синоптик попередила про загрози, які несуть такі літні зливи. Особливо це стосується мешканців великих міст, бо там нерідко є несправними стокові системи.

"Я би радила на цьому тижні завжди обережно дивитися, де ви паркуєте автомобіль, під яким деревом чи бігбордом, в низині чи на висоті. В місті при сильній зливі, навіть якщо це короткочасна злива на 10-15 хвилин, може виникнути неприємна небезпечна ситуація", - пояснила Наталка Діденко.

Синоптик додала, що подібна погода є типовою для цієї пори року, а також закликала дивитися уточнений щоденний прогноз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 54

Все по темі:

Погода, Прогноз погоді, Україна, Наталка Діденко, Погода в Україні, Червень 2021, прогноз погоди на тиждень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
02 Євро 2020: 10 тисяч українців підтримали національну збірну на Олімпійському
03 Вперше за рік: в Україні за добу зафіксували менше 500 випадків коронавірусу
04 Дивні субстанції і компот: в мережі показали, чим годують бійців ЗСУ в Чернігівській області (фото)
05 Гоночне авто вилетіло з треку і знесло 30 осіб: момент аварії потрапив на відео
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся