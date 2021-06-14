Тепло, але з грозами: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень

Протягом тижня з 14 по 20 червня в Україні потеплішає. Очікується волога погода з локальними короткочасними грозовими дощами. Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповіла синоптик Наталка Діденко.

Так, в Україні визначатимуть синоптичну ситуацію атмосферні фронти, через що протягом тижня будуть спостерігатися короткочасні грозові дощі. Як зауважила Діденко, це типове червневе літне явище. Зараз у країні сезон для ідеальних рясних злив із грозами. Крім того, при грозах можливі шквали і навіть град.

Лише у четвер, 17 червня, не очікується істотних опадів на заході та на півночі України. Сухо в північних регіонах буде також 18 червня, у п’ятницю.

Що стосується температури повітря, то тільки в понеділок, 14 червня, буде прохолодно в західних областях: там стовпчики термометра коливатимуться в межах 15-20 градусів тепла. Досить холодно буде й в Карпатах – 14-18 градусів тепла, а на високогір’ї – 5-9 градусів із позначкою «плюс». Але це, додала Діденко, фактично одна прохолодна доба.

"Уже з вівторка, з середи температура повітря там підвищиться. Загалом в Україні скрізь до кінця тижня буде спостерігатися температура повітря в межах 22-26 градусів тепла, - розповіла синоптик. – Зрозуміло, що при сонячному нагріванні, особливо червневому, якщо десь сонце довше посвітить – то можливі й 25-28 градусів".

Наталка Діденко зауважила, що люди, які страждають на легеневі чи серцево-судинні недуги, можуть відчувати зміни атмосферного тиску та перенасичення вологою повітря.

Крім того, синоптик попередила про загрози, які несуть такі літні зливи. Особливо це стосується мешканців великих міст, бо там нерідко є несправними стокові системи.

"Я би радила на цьому тижні завжди обережно дивитися, де ви паркуєте автомобіль, під яким деревом чи бігбордом, в низині чи на висоті. В місті при сильній зливі, навіть якщо це короткочасна злива на 10-15 хвилин, може виникнути неприємна небезпечна ситуація", - пояснила Наталка Діденко.

Синоптик додала, що подібна погода є типовою для цієї пори року, а також закликала дивитися уточнений щоденний прогноз.

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