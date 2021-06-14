Скачать
Понеділок, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 14 червня, відзначається день пам'яті святого Юстина Філософа, відомого також як Юстин Римський, Юстин Великий і ранньохристиянський мученик. У народі 14 червня називали Устин - Брусничні губи.

Юстин народився в кінці I століття в самарійському місті Сихемі. У 30-річному віці прийняв хрещення і відправився проповідувати. Був захисником християн. Пізніше Юстин відкрив училище, де розповідав про християнською філософію. В середині II століття Юстин зміг переконати імператора Пія, щоб той припинив переслідування християн. Був відданий римському суду і страчений через наклеп одного із заздрісників.

За переказами, Юстин Філософ завжди встає на сторону скривдженого і слабкого. Моляться святому жінки, які постраждали від домашнього насильства.

Народні прикмети 14 червня

  • Ранкова веселка - до дощу.
  • Світанкове сонце бліде - до вечора піде дощ.
  • Вітер дме з західного боку - чекай погіршення погоди найближчим часом.
  • Якщо на небі хмари, але жовтець не закрили квіти, значить дощу не буде.
  • Народжені 14 червня суворі. Вони всього досягають в зрілі роки. Їх дерево - інжир.

Що не можна робити 14 червня

  • Нельзя выходить в огород работать. Верили, что может случится пожар, либо урожай будет небольшим.
  • Находится с нелюбимым человеком в этот день не следует. Лучше провести Устинов день в заботе и любви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

Все по темі:

Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Євро 2020: 10 тисяч українців підтримали національну збірну на Олімпійському
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся