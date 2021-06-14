Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 14 червня, відзначається день пам'яті святого Юстина Філософа, відомого також як Юстин Римський, Юстин Великий і ранньохристиянський мученик. У народі 14 червня називали Устин - Брусничні губи.
Юстин народився в кінці I століття в самарійському місті Сихемі. У 30-річному віці прийняв хрещення і відправився проповідувати. Був захисником християн. Пізніше Юстин відкрив училище, де розповідав про християнською філософію. В середині II століття Юстин зміг переконати імператора Пія, щоб той припинив переслідування християн. Був відданий римському суду і страчений через наклеп одного із заздрісників.
За переказами, Юстин Філософ завжди встає на сторону скривдженого і слабкого. Моляться святому жінки, які постраждали від домашнього насильства.
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