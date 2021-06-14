Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 14 червня, відзначається день пам'яті святого Юстина Філософа, відомого також як Юстин Римський, Юстин Великий і ранньохристиянський мученик. У народі 14 червня називали Устин - Брусничні губи.

Юстин народився в кінці I століття в самарійському місті Сихемі. У 30-річному віці прийняв хрещення і відправився проповідувати. Був захисником християн. Пізніше Юстин відкрив училище, де розповідав про християнською філософію. В середині II століття Юстин зміг переконати імператора Пія, щоб той припинив переслідування християн. Був відданий римському суду і страчений через наклеп одного із заздрісників.

За переказами, Юстин Філософ завжди встає на сторону скривдженого і слабкого. Моляться святому жінки, які постраждали від домашнього насильства.

Народні прикмети 14 червня

Ранкова веселка - до дощу.

Світанкове сонце бліде - до вечора піде дощ.

Вітер дме з західного боку - чекай погіршення погоди найближчим часом.

Якщо на небі хмари, але жовтець не закрили квіти, значить дощу не буде.

Народжені 14 червня суворі. Вони всього досягають в зрілі роки. Їх дерево - інжир.

Що не можна робити 14 червня

Нельзя выходить в огород работать. Верили, что может случится пожар, либо урожай будет небольшим.

Находится с нелюбимым человеком в этот день не следует. Лучше провести Устинов день в заботе и любви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.