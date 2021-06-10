Дощі будуть, але місцями проб'ється сонечко: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня

В Україні до кінця тижня, з 11 по 13 червня погода буде дощовою.

Про це 10 червня повідомили синоптики УГМЦ.

Згідно з прогнозом в п'ятницю по всій території України очікуються дощі з грозою.

Середні температурні показники будуть на рівні +21 +24 градусів. Найтепліше буде на півдні та заході країни, там повітря нагріє до +23 +25 градусів.

У Києві день буде дощовим і хмарним. До вечора дощ закінчиться. Середні температури будуть на рівні +22 +24 градусів.

12 червня опади збережуться на більшій частині територій країни і тільки в Києві, Одесі та Ужгороді не буде дощу.

Температурні показники будуть на рівні +22 +24 градусів. В Ужгороді та Херсоні буде найтепліше, від +23 до +25 градусів.

У Києві погода буде ясною, але до обіду з'являться хмари, які понесе вітром до вечора. Повітря буде теплим від +22 до +24 градусів.

У неділю карта опадів по країні не зміниться значно, зміни будуть помітні тільки на сході України - в Луганську і Донецьку, де дощів не очікується.

Температура буде в середньому від +21 до +23 градусів, в більшості територій. Найхолодніше буде у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях, де в середньому градусники покажуть від +20 до +22 градусів. У той же час Найтепліше буде в Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську, де повітря нагріє до +24 +26 градусів.

У Києві 13 червня очікується невеликий дощ днем, який припиниться до вечора. Повітря вдень буде нагрітий до +21 +23 градусів.

Нагадаємо, що раніше кліматолог озвучив прогноз погоди на літо в Україні.