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Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
07:42 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Свято Івана Купала відзначається в ніч з 6 на 7 липня. Івана Купала — одне з найбільш древніх і містичних слов’янських свят.
  • 1

    Свято Івана Купала або Іванов день - народне свято, присвячене літньому сонцестоянню.

    Купальська ніч відзначається з 6 на 7 липня.

  • 2

    Зазвичай цей день проводили на природі і присвячували його святкуванню, магічним ритуалам, веселощам, гаданню та танцям біля багаття. Традиційно в Купальську ніч розпалювали вогнища і стрибали через них. Згідно з народним повір'ям, якщо перестрибне через вогнище закохана пара, що тримається за руки, - вони будуть разом до кінця життя. Якщо стрибне дівчина, то вона збереже молодість і красу.

    У ніч купальську, тиху

    Запалимо вогонь,

    Щоби біда і лихо

    Стояли осторонь.

    Добро, що є навколо,

    Єднається в цей час,

    Хай сила зла ніколи

    Не опанує нас!

    Бажаємо здоров'я

    І дітям, і старим,

    Щоб лиш добро збувалось

    І вдача посміхалась,

    Мов сонцем золотим!

  • 3

    У ніч напередодні Івана Купали

    Дівчина довго вінок заплітала:

    Безліч трав і квіток кольорових –

    Ось і віночок купальський готовий!

    Ви і сьогодні вінок заплітайте:

    Щастя і радість, добро збирайте,

    Ніжність і милість в нього додавайте,

    День цей чистий усмішкою зустрічайте!

  • 4

     

    Зі святом Івана Купала вітаємо,

    Всього найкращого Вам бажаємо:

    Веселіться, відпочивайте,

    Про друзів та рідних не забувайте.

    На Івана на Купала

    Веселіше в світі стало!

    Сонце, яскравіше сяй,

    Всіх теплом ти зігрівай!

    Нехай вам цей день несе

    Вражень хороводи!

    Нехай купальська вода

    Дасть здоров'я на роки!

  • 5

    В цей день Іван Купало

    Дарує радостей чимало:

    Стрибай ти через вогнище,

    Про трави не забувай цілющі,

    Чи квіточки збирай,

    І в вінки їх заплітай,

    Для здоров'я постарайся –

    У чистих водах покупатись!

    В ніч Іванову купайтеся,

    Веселіться, розважайтеся,

    Як прийде Іванів день -

    Буде святкувать не лінь!

    А ще вінки сплетіть,

    Вниз по річці їх спустіть.

    Як Іванів день прийде -

    Усім нам точно повезе!

  • 6

     

    На Івана, на Купала

    Розгулятись місця мало,

    Хочуть всі у ліс піти

    Квітку папороті  знайти.

    Якщо квітку цю знайдеш,

    То багато заживеш!

    Як не знайдеш то не злися,

    Співай, гуляй і веселися.

  • 7

    З днем Купала вітаємо,

    Тільки найкращого бажаємо:

    Веселіться, відпочивайте,

    Про друзів не забувайте.

    І купайтеся невпинно –

    У морі, річці, навіть у ванній!

    Щоб змити хвороби, біди,

    І відчувати перемоги!

  • 8

    В цей день Іван Купало

    Дарує радостей чимало:

    Стрибай ти через вогнище,

    Про трави не забувай цілющі,

    Чи квіточки збирай,

    І в вінки їх заплітай,

    Для здоров'я постарайся –

    У чистих водах покупатись!

  • 9

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Сіра зозуля недобре кувала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Біля калини на тебе чекала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Місяць з’явився, більше не ждала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Папороть-квітку одна я шукала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    В темному лісі довго блукала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Мавок зустріла, з ними співала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Росяні квіти в віночок вплітала…

    В ніч на Івана, в ніч на Купала

    Віночок наділа і Мавкою стала…

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Все по темі:

Ивана Купала, Листівки, Вітання, Побажання.

Автор:

Телеграф
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