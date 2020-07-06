Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

Свято Івана Купала або Іванов день - народне свято, присвячене літньому сонцестоянню.
Купальська ніч відзначається з 6 на 7 липня.
Зазвичай цей день проводили на природі і присвячували його святкуванню, магічним ритуалам, веселощам, гаданню та танцям біля багаття. Традиційно в Купальську ніч розпалювали вогнища і стрибали через них. Згідно з народним повір'ям, якщо перестрибне через вогнище закохана пара, що тримається за руки, - вони будуть разом до кінця життя. Якщо стрибне дівчина, то вона збереже молодість і красу.
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь,
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь.
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров'я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і квіток кольорових –
Ось і віночок купальський готовий!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!
Зі святом Івана Купала вітаємо,
Всього найкращого Вам бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів та рідних не забувайте.
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я на роки!
В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся –
У чистих водах покупатись!
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день -
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки сплетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде -
Усім нам точно повезе!
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
З днем Купала вітаємо,
Тільки найкращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
І купайтеся невпинно –
У морі, річці, навіть у ванній!
Щоб змити хвороби, біди,
І відчувати перемоги!
В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся –
У чистих водах покупатись!
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