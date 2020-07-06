Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

1 Свято Івана Купала або Іванов день - народне свято, присвячене літньому сонцестоянню. Купальська ніч відзначається з 6 на 7 липня.

2 Зазвичай цей день проводили на природі і присвячували його святкуванню, магічним ритуалам, веселощам, гаданню та танцям біля багаття. Традиційно в Купальську ніч розпалювали вогнища і стрибали через них. Згідно з народним повір'ям, якщо перестрибне через вогнище закохана пара, що тримається за руки, - вони будуть разом до кінця життя. Якщо стрибне дівчина, то вона збереже молодість і красу. У ніч купальську, тиху Запалимо вогонь, Щоби біда і лихо Стояли осторонь. Добро, що є навколо, Єднається в цей час, Хай сила зла ніколи Не опанує нас! Бажаємо здоров'я І дітям, і старим, Щоб лиш добро збувалось І вдача посміхалась, Мов сонцем золотим!

3 У ніч напередодні Івана Купали Дівчина довго вінок заплітала: Безліч трав і квіток кольорових – Ось і віночок купальський готовий! Ви і сьогодні вінок заплітайте: Щастя і радість, добро збирайте, Ніжність і милість в нього додавайте, День цей чистий усмішкою зустрічайте!

4 Зі святом Івана Купала вітаємо, Всього найкращого Вам бажаємо: Веселіться, відпочивайте, Про друзів та рідних не забувайте. На Івана на Купала Веселіше в світі стало! Сонце, яскравіше сяй, Всіх теплом ти зігрівай! Нехай вам цей день несе Вражень хороводи! Нехай купальська вода Дасть здоров'я на роки!

5 В цей день Іван Купало Дарує радостей чимало: Стрибай ти через вогнище, Про трави не забувай цілющі, Чи квіточки збирай, І в вінки їх заплітай, Для здоров'я постарайся – У чистих водах покупатись! В ніч Іванову купайтеся, Веселіться, розважайтеся, Як прийде Іванів день - Буде святкувать не лінь! А ще вінки сплетіть, Вниз по річці їх спустіть. Як Іванів день прийде - Усім нам точно повезе!

6 На Івана, на Купала Розгулятись місця мало, Хочуть всі у ліс піти Квітку папороті знайти. Якщо квітку цю знайдеш, То багато заживеш! Як не знайдеш то не злися, Співай, гуляй і веселися.

7 З днем Купала вітаємо, Тільки найкращого бажаємо: Веселіться, відпочивайте, Про друзів не забувайте. І купайтеся невпинно – У морі, річці, навіть у ванній! Щоб змити хвороби, біди, І відчувати перемоги!

8 В цей день Іван Купало Дарує радостей чимало: Стрибай ти через вогнище, Про трави не забувай цілющі, Чи квіточки збирай, І в вінки їх заплітай, Для здоров'я постарайся – У чистих водах покупатись!