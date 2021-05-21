День Іоанна Богослова 21 травня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 21 травня, відзначається день пам'яті апостола Іоанна Богослова - одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Інша назва свята - Іван Довгий.

Іоанн був молодшим братом апостола Якова. За переказами, разом з братом був покликаний Ісусом Христом в число своїх учнів на Генісаретському озері, коли ті ловили рибу. Був свідком багатьох чудес Христа. Після того, як Учителя розіп'яли, Іоанн став піклуватися про Богородицю. Пізніше Богослов відправився по містах нести людям слово Боже. Вважається автором п'яти книг Нового Завіту: Євангелія від Іоанна, трьох послань і одного одкровення.

У цей день заможні господарі пекли спеціальні пироги, якими пригощали бідних сусідів, звичайних перехожих. Повертатися з пирогами додому було не можна, тому, то, що залишалося, згодовували птахам, вимовляючи спеціальний змову на хороший урожай.

Народні прикмети 21 травня

Якщо вранці небо червоне - скоро піде дощ.

Похмурі дощові хмари пливуть купами - буде негода.

Червоний захід говорить про те, що погода буде хорошою ще кілька днів.

Якщо місяць на небі з туманною поволокою - погода скоро зіпсується.

Народжені 21 травня наділені витривалістю і незалежною вдачею. Їм слід побоюватися гордині.

Що не можна робити 21 травня

Категорично не можна відмовляти всім нужденним.

Не рекомендується вживати спиртні напої, переїдати.

Заборонено лаятися, сваритися, проявляти неповагу, обманювати.

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