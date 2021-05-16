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Аномальну спеку розбавлять зливи і бурі: якою буде погода цього літа

Аномальну спеку розбавлять зливи і бурі: якою буде погода цього літа
Оновлено 13:06 Нд, 16 Травень 2021 Телеграф

Аномально спекотні літні дні в Україні будуть змінюватися дощами з грозою.

Про це в своєму прогнозі розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, цього літа погода буде вельми спекотним, але без дощів з грозою не обійдеться. У червні погода буде теплою, але вже в липні і серпні очікуються дощі і бурі. Не мине це літо також без теплих днів і аномальної спеки.

Червень

 З 1 по 2 число очікуються дощі і прихід тепла, з 3-5 число будуть жаркі дні, а з 6 до 7 число знову повернуться опади у вигляді дощу. А вже з 23 червня і до кінця місяця очікується помірне тепло.

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Липень

Початок місяця буде дощове, з 4-8 число очікується аномально висока спека, з 11 по 12 число знову принесе бурі з дощами. А з 18 до 28 числа повернеться спека, але з 25 числа вірогідні грози. 

Серпень

З початку місяця до 3 числа будуть триматися високі температури, але також очікуються бурі з грозою. З 11 по 14 і 22, 27 і 29 числа будуть дощі, в той час як з 19 по 21 і з 23 - 26 числа очікується спека. 

Нагадаємо, що 8 травня в Україні в Івано-Франківській області випав сніг.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 122

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