День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах

Привітання з днем бухгалтера!
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
І повага від людей!
Привітання вам, бухгалтер,
В ваш святковий, славний день,
Буде хай в житті багато
Позитивних вам знамень.
Хай робота в радість буде,
Хай баланс іде завжди,
Дебет з кредитом хай дружать,
Праця хай дає плоди.
Сил бажаю вам, здоров’я,
Миру, щастя у сім’ї,
Хай вдаються всі ідеї,
Хай щастить вам у житті.
Геніїв фінансових
Радо ми вітаємо,
Та завжди балансу
В справах вам бажаємо,
Працювать без клопіту,
В добром колективі,
У сім'ї добробуту,
Щоб були щасливі,
Гарного здоров'ячка,
Визнання й пошани,
Легкої роботи
Й грошей океани!
Бухгалтера найкращого я вітаю!
Здоров’я і щастя побільше бажаю,
Успіху і радості, дзвінкого сміху!
У справах побажаю любові та успіху!