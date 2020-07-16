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День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах

День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
09:11 Сьогодні Телеграф Радіо Максимум
Щорічно 16 липня в Україні відзначається професійне свято - День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву - День бухгалтера і аудитора.

Привітання з днем бухгалтера!

Привітання з днем бухгалтера

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

І повага від людей!

Привітання з днем бухгалтера у картинках
 

Привітання вам, бухгалтер,

В ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних вам знамень.

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

Сил бажаю вам, здоров’я,

Миру, щастя у сім’ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить вам у житті.

Привітання з днем бухгалтера у листівках
 

Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопіту,

В добром колективі,

У сім'ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров'ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

День бухгалтера 2020: привітання

Бухгалтера найкращого я вітаю!

Здоров’я і щастя побільше бажаю,

Успіху і радості, дзвінкого сміху!

У справах побажаю любові та успіху!

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Все по темі:

День бухгалтера, Привітання, Вірші, Листівки.

Автор:

Телеграф
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