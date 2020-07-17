День ангела Ольги: привітання в прозі

17 липня іменини святкує Ольга. Ім'я означає свята, священна, світла, ясна, мудра, фатальна.

У дитинстві Ольга серйозна і завжди знає, чого хоче. Вона доброзичлива і старанна. Ольга не залежить від думки інших, тому сама йде до поставлених цілей.

Вона часто буває вразливою і може заплакати від самого невинного зауваження. У житті Ольга досягає більших успіхів саме завдяки своїй сміливості.

У День ангела Ольги Телеграф підготував найкращі привітання

****

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

****

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

****

Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

****

Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз.

****

Ти носиш ім'я великої княгині, ти — найвідважніша жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.