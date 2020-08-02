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Неділя, 02.08.2020
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Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Оновлено 14:56 Сьогодні Телеграф
Сьогодні працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.

Рік за роком — ніби потяг скорий.

Рік за роком — райдужний потік,

І завжди зеленим світлофором

Вам світили щедро рік у рік.

А сьогодні вже й знаменна дата,

Дата — із веселих і сумних:

Літерний прийшов, 55-й!

Мо, найголовніший з головних.

Хай же розклад руху буде строгим

І щоб грів, як сонячний мотив,

Щоб була щасливою дорога,

Щоб надійним був локомотив!

Хай врожайним буде ваш ужинок

На здоров'я і на почуття!

В добру путь!

І — радісних зупинок

На сталевих коліях буття!

Нехай твоє життя буде блискучим, як рейки. Нехай успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Йди до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності, проносяться повз, як пейзажі за вікном потяга. Бажаю добробуту і кар'єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила тільки радість. З Днем працівників залізниці!

Контейнер удачі, вагончик везіння!

Платформу успіху, цистерну варення!

І з баксами критий (забитий повністю)!

І все щоб разом, і всі щоб відразу!

З Днем залізничника

Шановні працівники залізниці! Дякую вам за вашу важку роботу, яку ви сумлінно виконуєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і відмінного самопочуття. Любові вам, щастя, простих людських радощів, які прикрашають життєвий шлях, роблячи його ще більш приємним. Нехай ваша праця приносить вам якомога більше позитивних емоцій і цікавих моментів.

З Днем Іллі 2020: найкращі привітання у віршах та картинках 

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Все по темі:

Привітання, Свято, День залізничника.

Автор:

Телеграф
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