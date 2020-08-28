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П'ятниця, 28.08.2020
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З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках

З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках
10:48 Сьогодні Телеграф
28 серпня всі православні церкви відзначають одне з великих, головних свят - Успіння Пресвятої Богородиці, Владичиці нашої і Приснодіви Марії.

Свою історію Успіння Пресвятої Богородиці бере ще в перших століттях християнства. Уже в IV столітті в Візантії його відзначали повсюдно. У день святкування Успіння закінчували жнива. У народі закінчення збору частини врожаю супроводжувалися деякими обрядами. На смузі люди залишали стиснені колоски. Потім поруч закопували сіль, хліб. Цікаво, що з цього дня переставали квакати жаби.

Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

Погода: 28 серпня стане прохолодніше, а на вихідних буде спека у всіх регіонах

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

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Все по темі:

Привітання, Свято, Листівки.

Автор:

Телеграф
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