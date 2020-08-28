З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках

Свою історію Успіння Пресвятої Богородиці бере ще в перших століттях християнства. Уже в IV столітті в Візантії його відзначали повсюдно. У день святкування Успіння закінчували жнива. У народі закінчення збору частини врожаю супроводжувалися деякими обрядами. На смузі люди залишали стиснені колоски. Потім поруч закопували сіль, хліб. Цікаво, що з цього дня переставали квакати жаби.
Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!