З Днем юриста! Картинки і листівки для привітання зі святом 8 жовтня

Сьогодні, 8 жовтня всі працівники юридичної сфери — юристи, адвокати, правозахисники, прокурори, судді, слідчі, нотаріуси, юридичні консультанти, правознавці, відзначають своє професійне свято — День юриста.

День юриста — свято, що відзначається в Україні з 1997 року. Червона мітка в календарі з’явилася з моменту виходу указу президента від 16.09.1997 р Відзначимо, що дата обрана не випадково — саме 8 жовтня 1016 року київський князь Ярослав Мудрий видав перший на Русі звід законів "Руська Правда".

Також варто відзначити, що 8 жовтня не єдине свято працівників юридичної сфери: 4 липня — день судових експертів, 2 вересня — день нотаріуса, 1 грудня — день працівників прокуратури, 15 грудня — день працівників суду, а 19 грудня — день адвоката.

Якщо у Вашому колі спілкування є працівники юридичної сфери — не забудьте їх привітати з їхнім професійним святом. А ми в цьому Вам допоможемо.

Листівки з Днем юриста

У сучасному світі професія юриста є дуже престижною і високо оплачуваною професією. Грамотний фахівець, легко вирішує складні юридичні питання, цінується дуже високо.

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Хороший юрист — це стрессоустойчивий людина з відмінною пам’яттю і аналітичним складом розуму.

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Якщо Ви хочете привітати юриста не тільки словами, то можна підібрати оригінальний подарунок у вигляді тематичного сувеніра на тему закону — жартівливий диплом, незвичайна чашка з малюнком в тему, статуетка Феміди і т.д.

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста

Також можна зробити більш діловий подарунок — візитниця, Кредитница, обкладинка на документи або красива іменна ручка.

Листівки з Днем юриста

Так як ми живемо в світі високих технологій відмінним подарунком будуть гаджети та аксесуари для ноутбуків або комп’ютерів — флешки, накопичувачі, мишки і т.д.

Більше ідей для подарунків ви можете подивитися в нашому матеріалі — що подарувати і як привітати з Днем юриста — 8 жовтня.