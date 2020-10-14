Скачать
Середа, 14.10.2020
Зеленський поспішає з опитуванням на виборах з двох причин, ця ідея виникла спонтанно, - Георгій Тука
Зеленський поспішає з опитуванням на виборах з двох причин, ця ідея виникла спонтанно, - Георгій Тука
"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"
"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"
"Коронавірус" виявився фальшивим: Дмитро Підручний про свою хворобу та фаворитів сезону
"Коронавірус" виявився фальшивим: Дмитро Підручний про свою хворобу та фаворитів сезону
Для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану, - аналітик
Для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану, - аналітик

З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято

З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
Оновлено 07:23 Сьогодні Телеграф Фото: segodnya.ua
У нинішніх умовах в Україні дуже важливо належно дякувати всім захисникам її незалежності.

У середу, 14 жовтня, в 2020 році українці відзначають важливе свято - День захисника України.

"Телеграф" зібрав яскраві картинки і листівки з цієї нагоди.

Як відомо, День захисника в Україні відповідно до радянської спадщини святкували 23 лютого, і на законодавчому рівні його було перенесено лише з початком агресії Росії проти України в 2014 році.

Що подарувати на День захисника України: цікаві ідеї для привітання своїми руками

Нова дата також відзначається як День українського козацтва та свято Покрови. Саме на Покрову, 14 жовтня, запорізькі козаки обирали нових старшин, і перенесення Дня захисника продовжує традицію вшанування українських бійців.

Зараз цей день ще й вихідний для українців.

Оскільки за останні роки посягання і тиск на Україну не припинилися, а на Донбасі досі ведуться бойові дії, важко переоцінити важливість захисників незалежності і територіальної цілісності для української держави.

Так, не забудьте ж привітати знайомих співробітників військових і силових відомств, волонтерів, добровольців і кожного, хто захищав Україну в непростий для неї час.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, які можна відправити як вітання з 14 жовтня:

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

Якщо Вас цікавлять привітання з Днем захисника України в прозі і віршах російською - дивіться їх тут.

С Днем защитника Украины 2020

Більше привітань на День захисника України у віршах на українській "Телеграф" публікував тут.

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Покрова, Україна, День захисника України, День захисника.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Коронавірус" виявився фальшивим: Дмитро Підручний про свою хворобу та фаворитів сезону
02 З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
03 В Apple показали, яким буде iPhone 12 (фото, відео)
04 Дорого, але місць все одно немає: з'явилася інфографіка про вартість лікування COVID-19 у платних клініках України
05 Для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану, - аналітик
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято
Трамп повністю вилікувався від COVID-19
Трамп повністю вилікувався від COVID-19
Новітній танк, ракети і багато іншого: якою зброєю воюватиме Північна Корея (Фото, Відео)
Новітній танк, ракети і багато іншого: якою зброєю воюватиме Північна Корея (Фото, Відео)
Мадонна пофарбувалася в рожевий у підтримку Байдена: схоже, її фанати проголосують за Трампа
Мадонна пофарбувалася в рожевий у підтримку Байдена: схоже, її фанати проголосують за Трампа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся