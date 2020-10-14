З Днем захисника України! Картинки і листівки для привітання на свято

У нинішніх умовах в Україні дуже важливо належно дякувати всім захисникам її незалежності.

У середу, 14 жовтня, в 2020 році українці відзначають важливе свято - День захисника України.

"Телеграф" зібрав яскраві картинки і листівки з цієї нагоди.

Як відомо, День захисника в Україні відповідно до радянської спадщини святкували 23 лютого, і на законодавчому рівні його було перенесено лише з початком агресії Росії проти України в 2014 році.

Нова дата також відзначається як День українського козацтва та свято Покрови. Саме на Покрову, 14 жовтня, запорізькі козаки обирали нових старшин, і перенесення Дня захисника продовжує традицію вшанування українських бійців.

Зараз цей день ще й вихідний для українців.

Оскільки за останні роки посягання і тиск на Україну не припинилися, а на Донбасі досі ведуться бойові дії, важко переоцінити важливість захисників незалежності і територіальної цілісності для української держави.

Так, не забудьте ж привітати знайомих співробітників військових і силових відомств, волонтерів, добровольців і кожного, хто захищав Україну в непростий для неї час.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, які можна відправити як вітання з 14 жовтня:

Якщо Вас цікавлять привітання з Днем захисника України в прозі і віршах російською - дивіться їх тут.

Більше привітань на День захисника України у віршах на українській "Телеграф" публікував тут.