З днем автомобіліста! Смішні картинки та листівки зі святом

Свято щорічно відзначають у четверту неділю жовтня

31 жовтня українці відзначають національне професійне свято – День автомобіліста та дорожника. Свято не лише водіїв, а й усіх тих, хто через свою діяльність якось пов’язаний із автомобілями, це ремонтники, інженери, керівники підприємств автотранспорту.

День автомобіліста було офіційно встановлено 13 жовтня 1993 року. Відповідний указ було підписано тодішнім президентом України Леонідом Кравчуком.

Свято відзначається останньої неділі жовтня, тому у 2021 році випадає на 31 число.

"Телеграф" пропонує цієї неділі привітати своїх знайомих і близьких, які на своєму досвіді знають про всі переваги водіння.

Вітання та листівки з Днем водія та дорожника

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Нагадаємо, що цієї суботи, 30 жовтня, в Україні відзначається народне свято Осія Колесник. Що категорично заборонено робити цього дня — читайте у матеріалі "Телеграфа".