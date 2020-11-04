Яскраві листівки і картинки українською на День залізничника 2020

У середу, 4 листопада, в Україні відзначають професійне свято працівників залізниці День залізничника.

"Телеграф" зібрав красиві привітання з цього приводу.

Відзначається, що спочатку День залізничника почали святкувати в Російській імперії, а пізніше - в СРСР. На сьогоднішній день в Росії та багатьох інших країнах пострадянського простору це свято відзначають в серпні.

Але в незалежній Україні на початку 2000-их років свято перенесли на 4 листопада, - саме цього дня в 1861 році на вокзал Львова прибув перший потяг з Відня, що вважається датою заснування залізниці в Україні.

Залізничними перевезеннями в сучасній Україні завідує Укрзалізниця, в якій об'єднані Донецька, Одеська, Львівська, Південна, Придніпровська, Південно-Західна залізниці і ряд підприємств.

Майже половина вантажних і пасажирських перевезень в Україні здійснюється залізницею, де працюють понад 270 тисяч осіб.

Таким чином, практично у кожного українця є знайомий працівник залізниці.

Дивіться ж картинки і листівки російською та українською, якими можна швидко і весело привітати з Днем залізничника: