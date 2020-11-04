Красиві привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері 2020

У середу, 4 листопада, в 2020 році святкують День Казанської ікони Божої Матері, яка є однією з найбільш шанованих ікон в православній церкві.

"Телеграф" зібрав яскраві варіанти привітань з цього приводу.

Як відомо, Казанська ікона з'явилася в кінці XVI століття в Казані, коли сама Богородиця явилася маленькій дівчинці і веліла їй вказати місцевим духівникам і правителям місце на згарище, де можна знайти ікону.

Через кілька десятків років після появи ікона супроводжувала ополчення при битві росіян з поляками, і її урочисто внесли до Московського кремля після перемоги, в честь чого цього самого дня, 4 листопада за новим стилем, в РПЦ відзначають День ікони.

Хоча Казанська ікона давно була загублена і знищена, церковники досі завзято шанують її пам'ять.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, якими можна красиво і коротко привітати близьких, рідних і знайомих зі святом 4 листопада: