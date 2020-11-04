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Красиві привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері 2020
Красиві привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері 2020
Яскраві листівки і картинки українською на День залізничника 2020
Яскраві листівки і картинки українською на День залізничника 2020

Красиві привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері 2020

Красиві привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері 2020
07:37 Сьогодні Телеграф Казанська ікона Божої Матері

У середу, 4 листопада, в 2020 році святкують День Казанської ікони Божої Матері, яка є однією з найбільш шанованих ікон в православній церкві.

"Телеграф" зібрав яскраві варіанти привітань з цього приводу.

Яскраві листівки і картинки українською на День залізничника 2020

Як відомо, Казанська ікона з'явилася в кінці XVI століття в Казані, коли сама Богородиця явилася маленькій дівчинці і веліла їй вказати місцевим духівникам і правителям місце на згарище, де можна знайти ікону.

Через кілька десятків років після появи ікона супроводжувала ополчення при битві росіян з поляками, і її урочисто внесли до Московського кремля після перемоги, в честь чого цього самого дня, 4 листопада за новим стилем, в РПЦ відзначають День ікони.

Прикмети і заборони на 4 листопада

Хоча Казанська ікона давно була загублена і знищена, церковники досі завзято шанують її пам'ять.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, якими можна красиво і коротко привітати близьких, рідних і знайомих зі святом 4 листопада:

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

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Автор:

Телеграф
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