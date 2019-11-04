Самые лучшие поздравления с Днем Казанской иконы Божьей Матери

Это одна из самых известных икон во всем православном мире. Она почитается дважды в год - летом и осенью.
В день иконы Божьей Матери Казанской
Я желаю доброты и силы,
Чтобы счастьем, нежностью и лаской
Тебя Матерь Божья наградила.
Чтоб во всем тебя оберегала,
Поддержала в трудные мгновенья,
И всегда надежды придавала,
Милости, покоя и терпенья!
Пусть Казанская икона Божьей Матери,
Тебя от горя защит, ненастья и от бед,
Я с днем Великим, Святым поздравляю,
Желаю жизни я без зла и без проблем.
Желаю я душе твоей спокойствия и лада,
Гармонии тебе, здоровья всей твоей семье,
Благословен лишь тот, кто верит свято,
В могущество правления Великих на земле!
Пусть Божья Матерь
Вас хранит, и в этот праздник, и всегда!
Пускай от бед всех сохранит
И не оставит никогда!
Пусть божьей благодатью дом,
Наполнит этот светлый праздник.
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит
Божья Матерь.
Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и ненастий,
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех, всех кто очень просит, одари.
Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горечи пусть сохранит ваш дом,
Сквозь все преграды вам пройти поможет
И будет вам помощником во всём.
Пусть радость и уют у вас прибудут
И доброта наполнит ваши дни.
А Божья Матерь вам всегда надежда,
Что силы принесёт вперёд идти!
В светлый день и в вашем доме,
Чудом веет от иконы,
Пусть хранит, оберегает,
Божья Матерь Вас спасает!
Пусть в делах Вас ждёт успех,
Пусть одарит она всех,
Миром, верой, теплотою,
Чтоб чисты были душою!
В день Казанской Божией Матери
Желаю, чтоб ваши детишки не плакали,
Чтоб близкие вас очень крепко любили
И за ваше счастье чтоб Бога молили.
Желаю я мира и света в ваш дом,
Чтоб слез никогда не бывало бы в нём,
Чтоб гости лишь званые к вам всегда шли
И радость с собою чтоб в дом ваш несли.
Печали пусть вас стороной обойдут,
Пускай будут в доме покой и уют.
А ваш чтобы личный комфортный мирок
Был очень веселым, как мой поздравок.
Пусть светом ярким озаряет жизнь,
И бережет от бед Казанская икона.
От счастья каждый день светись,
Судьба пусть будет благосклонна.
Чтобы от всех болезней исцелила,
Теплом наполнила твой дом.
Родных и близких всех хранила,
И для семьи твоей была щитом.
Великий праздник на Руси
Святой иконы появление.
Народ заступницу просил —
И приходило избавление.
Для тех, кто верит в чудеса,
Чья вера — непоколебима,
Даруют чудо небеса —
И беды, вдруг, проходят мимо.
Пусть Божья Матерь принесет
В твой дом уют, тепло, достаток,
От бед и слез убережет
И наведет в душе порядок!
Поможет воплотить Она
Пускай все добрые мечты!
Пусть будет жизнь твоя полна
Любви, добра и чистоты!
С днем иконы Божьей матери тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и любви от души желаю.
Пусть купала на храмах для тебя сверкают.
Церковный звон с иконами на подвиг вдохновляют.
Радуйся ты солнышку и звездочкам небесным.
Встречай людей по жизни только интересных.
Пусть Божья матерь в сердце теплоту внесет,
И все невзгоды с бедами сторонкой отведет.
С праздником великим тебя я поздравляю,
Твою дорожку жизни молитвой освещаю.
Богородицы Казанскую икону
Чтим сегодня, в этот час.
Мир наполнен колокольным звоном,
Поздравляю от души я вас.
Богородица пускай своею рукою
От любой беды всегда хранит.
Жизнь печалью не тревожит никакою
И душа пускай от горя не болит.
Икона Божьей матери Казанской —
Защита для заблудшего в пути.
С любой бедой, проблемой и ненастьем
К ней смело можно в церкви подойти!
Подумать о своем и помолиться,
За радости спасибо ей сказать.
И низко-низко в ноги поклониться,
Ведь есть она на то и Божья мать!
Всех с праздником великим поздравляем,
Окутает пускай всех благодать.
И в праведность поверят снова люди,
И будут снова верить и мечтать!
В день церковный, праздничный
Пожелаю многого:
Пусть хранит Казанская
И не будет строгою.
С материнской нежность,
Пусть благословляет,
Верою и кротостью
Нас всех наполняет.
С Днем Богородичного лика
Казанской Божьей Матери тебя!
Во всем хорошем я желаю пика,
Ну а плохое чтоб исчезло навсегда.
Пусть Богородица от горя защищает,
Молитвы слышит пусть Она твои.
Пусть благодать сердечко осеняет
В объятьях счастья, радости любви.
Благословит пусть вас Святая Дева
И сохранит от подлости и зла,
Чтоб защитила от печалей плена
И радость в сердце ваше принесла.
Пусть все добро сторицею воздастся,
Пусть благодатью ваш полнится дом.
Икона Божьей матери Казанской
Хранит любовь, тепло и счастье в нем.
С днём Казанской иконы
Божьей Матери — всех
Поздравляем сегодня,
Ведь у каждого есть:
Свои просьбы, желания,
И мы к небу с мольбой,
Помоги Божья Мать,
Свечки ярче огонь.
Защити от невзгод,
От ненастья и зла,
В этой жизни так хочется
Видеть больше добра.