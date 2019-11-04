Самые лучшие поздравления с Днем Казанской иконы Божьей Матери

1 Это одна из самых известных икон во всем православном мире. Она почитается дважды в год - летом и осенью. В день иконы Божьей Матери Казанской Я желаю доброты и силы, Чтобы счастьем, нежностью и лаской Тебя Матерь Божья наградила. Чтоб во всем тебя оберегала, Поддержала в трудные мгновенья, И всегда надежды придавала, Милости, покоя и терпенья!

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3 Пусть Казанская икона Божьей Матери, Тебя от горя защит, ненастья и от бед, Я с днем Великим, Святым поздравляю, Желаю жизни я без зла и без проблем. Желаю я душе твоей спокойствия и лада, Гармонии тебе, здоровья всей твоей семье, Благословен лишь тот, кто верит свято, В могущество правления Великих на земле!

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5 Пусть Божья Матерь Вас хранит, и в этот праздник, и всегда! Пускай от бед всех сохранит И не оставит никогда! Пусть божьей благодатью дом, Наполнит этот светлый праздник. Сердца пусть греются добром, Что нам всем дарит Божья Матерь.

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7 Иконе Божьей Матери Казанской, Сегодня посвящаем мы мольбы. От бед, болезней и ненастий, Ты нас и наших близких защити. Мы верим в твою силу и заботу, Молитву нашу в дар себе прими, Своею нежностью, любовью и заботой, Всех, всех кто очень просит, одари.

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9 Пусть Божья Матерь вас оберегает, От бед и горечи пусть сохранит ваш дом, Сквозь все преграды вам пройти поможет И будет вам помощником во всём. Пусть радость и уют у вас прибудут И доброта наполнит ваши дни. А Божья Матерь вам всегда надежда, Что силы принесёт вперёд идти!

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11 В светлый день и в вашем доме, Чудом веет от иконы, Пусть хранит, оберегает, Божья Матерь Вас спасает! Пусть в делах Вас ждёт успех, Пусть одарит она всех, Миром, верой, теплотою, Чтоб чисты были душою!

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13 В день Казанской Божией Матери Желаю, чтоб ваши детишки не плакали, Чтоб близкие вас очень крепко любили И за ваше счастье чтоб Бога молили. Желаю я мира и света в ваш дом, Чтоб слез никогда не бывало бы в нём, Чтоб гости лишь званые к вам всегда шли И радость с собою чтоб в дом ваш несли. Печали пусть вас стороной обойдут, Пускай будут в доме покой и уют. А ваш чтобы личный комфортный мирок Был очень веселым, как мой поздравок.

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15 Пусть светом ярким озаряет жизнь, И бережет от бед Казанская икона. От счастья каждый день светись, Судьба пусть будет благосклонна. Чтобы от всех болезней исцелила, Теплом наполнила твой дом. Родных и близких всех хранила, И для семьи твоей была щитом.

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17 Великий праздник на Руси Святой иконы появление. Народ заступницу просил — И приходило избавление. Для тех, кто верит в чудеса, Чья вера — непоколебима, Даруют чудо небеса — И беды, вдруг, проходят мимо.

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19 Пусть Божья Матерь принесет В твой дом уют, тепло, достаток, От бед и слез убережет И наведет в душе порядок! Поможет воплотить Она Пускай все добрые мечты! Пусть будет жизнь твоя полна Любви, добра и чистоты!

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21 С днем иконы Божьей матери тебя я поздравляю, Здоровья, счастья и любви от души желаю. Пусть купала на храмах для тебя сверкают. Церковный звон с иконами на подвиг вдохновляют. Радуйся ты солнышку и звездочкам небесным. Встречай людей по жизни только интересных. Пусть Божья матерь в сердце теплоту внесет, И все невзгоды с бедами сторонкой отведет. С праздником великим тебя я поздравляю, Твою дорожку жизни молитвой освещаю.

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23 Богородицы Казанскую икону Чтим сегодня, в этот час. Мир наполнен колокольным звоном, Поздравляю от души я вас. Богородица пускай своею рукою От любой беды всегда хранит. Жизнь печалью не тревожит никакою И душа пускай от горя не болит.

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25 Икона Божьей матери Казанской — Защита для заблудшего в пути. С любой бедой, проблемой и ненастьем К ней смело можно в церкви подойти! Подумать о своем и помолиться, За радости спасибо ей сказать. И низко-низко в ноги поклониться, Ведь есть она на то и Божья мать! Всех с праздником великим поздравляем, Окутает пускай всех благодать. И в праведность поверят снова люди, И будут снова верить и мечтать!

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27 В день церковный, праздничный Пожелаю многого: Пусть хранит Казанская И не будет строгою. С материнской нежность, Пусть благословляет, Верою и кротостью Нас всех наполняет.

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29 С Днем Богородичного лика Казанской Божьей Матери тебя! Во всем хорошем я желаю пика, Ну а плохое чтоб исчезло навсегда. Пусть Богородица от горя защищает, Молитвы слышит пусть Она твои. Пусть благодать сердечко осеняет В объятьях счастья, радости любви.

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31 Благословит пусть вас Святая Дева И сохранит от подлости и зла, Чтоб защитила от печалей плена И радость в сердце ваше принесла. Пусть все добро сторицею воздастся, Пусть благодатью ваш полнится дом. Икона Божьей матери Казанской Хранит любовь, тепло и счастье в нем.

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