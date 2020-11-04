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Яркие открытки и картинки на День железнодорожника 2020

Яркие открытки и картинки на День железнодорожника 2020
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/Fotoworkshop4You

В среду, 4 ноября, в Украине отмечают профессиональный праздник работников железной дороги День железнодорожника.

"Телеграф" собрал красивые поздравления по этому поводу.

Отмечается, что изначально День железнодорожника начали праздновать в Российской империи, а позже - в СССР. На сегодняшний день в России и многих других странах постсоветского пространства этот праздник отмечают в августе.

Но в независимой Украине в начале 2000-ых годов праздник перенесли на 4 ноября, - именно в этот день в 1861 году на вокзал Львова прибыл первый поезд из Вены, что считается датой основания железной дороги в Украине.

Красивые поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери 2020 4 ноября

Железнодорожными перевозками в современной Украине заведует Укрзализниця, в которой объединены Донецкая, Одесская, Львовская, Южная, Приднепровская, Юго-Западную железные дороги и ряд предприятий.

Почти половина грузовых и пассажирских перевозок в Украине осуществляется по железной дороге, где работают более 270 тысяч человек.

Таким образом, практически у каждого украинца есть знакомый работник железной дороги.

Смотрите же картинки и открытки на русском и украинском языках, которыми можно быстро и весело поздравить с Днем железнодорожника:

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

Сегодня День железнодорожника 2020 - Картинки, открытки, поздравления на праздник с днем 4 ноября

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

Сегодня День железнодорожника 2020 - Картинки, открытки, поздравления на праздник с днем 4 ноября

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

Сегодня День железнодорожника 2020 - Картинки, открытки, поздравления на праздник с днем 4 ноября

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

Сегодня День железнодорожника 2020 - Картинки, открытки, поздравления на праздник с днем 4 ноября

Сегодня День железнодорожника 2020 - Картинки, открытки, поздравления на праздник с днем 4 ноября

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

Сьогодні День залізничника 2020 - Картинки, листівки, привітання українською на свято з днем 4 листопада

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Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Железная дорога, День железнодорожника, Праздники.

Автор:

Телеграф
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