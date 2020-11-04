Яркие открытки и картинки на День железнодорожника 2020

В среду, 4 ноября, в Украине отмечают профессиональный праздник работников железной дороги День железнодорожника.

"Телеграф" собрал красивые поздравления по этому поводу.

Отмечается, что изначально День железнодорожника начали праздновать в Российской империи, а позже - в СССР. На сегодняшний день в России и многих других странах постсоветского пространства этот праздник отмечают в августе.

Но в независимой Украине в начале 2000-ых годов праздник перенесли на 4 ноября, - именно в этот день в 1861 году на вокзал Львова прибыл первый поезд из Вены, что считается датой основания железной дороги в Украине.

Железнодорожными перевозками в современной Украине заведует Укрзализниця, в которой объединены Донецкая, Одесская, Львовская, Южная, Приднепровская, Юго-Западную железные дороги и ряд предприятий.

Почти половина грузовых и пассажирских перевозок в Украине осуществляется по железной дороге, где работают более 270 тысяч человек.

Таким образом, практически у каждого украинца есть знакомый работник железной дороги.

Смотрите же картинки и открытки на русском и украинском языках, которыми можно быстро и весело поздравить с Днем железнодорожника: