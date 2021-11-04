День Казанської ікони Божої Матері: привітання у прозі, віршах та листівках

Осіння Казанська – це традиційна пора весіль.

У четвер, 4 листопада, християни відзначають одне з найважливіших свят — День Казанської ікони Божої Матері. Хоч і ікона давно була втрачена, але церковники все одно шанують її пам’ять.

Казанська вважається захисницею всіх жінок землі.

Також Казанської Богоматері моляться за сімейний добробут, просять уберегти від пожеж і зцілити від хвороб, особливо просять допомоги у лікуванні хвороб очей.

Молитва Казанській Богоматері

О Пресвята Пані Владичиці Богородиці! Зі страхом, вірою і любов’ю припадає перед чесною іконою Твоєю, молимо Тебе: не відверни лиця Твого від тих, що прибігають до Тебе, благай, Милосердна Мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, нехай збереже мирну країну нашу, нехай утвердить церкву Свою святу та непорушну дотримає ю від зневіри, єресей і розколу. Бо не мами інші допомоги, не мами інші надії, хіба Тобі, Пречиста Діво: Ти є Всесильна християн Помічниця і Заступниця. Звільни всіх з вірою Тобі, що моляться від падінь гріховних, від наклепу злих людей, від всяких спокус, скорбот, бід і від марної смерті; даруй нам дух сокрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя і залишення гріхів, та всі вдячні оспівуючи величі Твоя, сподобимося Небесного Царства і там із усіма святими прославимо Пречесне і Прекрасне Ім’я Отця і Сина і Святе. Амінь.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах та листівках з днем Казанської ікони Божої Матері, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, друзів та знайомих.

Привітання у картинках

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання з Днем казанської ікони Божої матері

Привітання у віршах та прозі

Із Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ Богородиці береже вас від болю, від бід, всякого зла та ворогів. Бажаю вам миру, тепла, достатку, добробуту та здоров’я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

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Вітаю з прекрасним днем

І бажаю вам добра,

Щоб Казанська ікона

Вас від горя берегла.

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Від щирого серця вітаємо зі світлим святом чудотворної Казанської ікони Божої Матері! Бажаємо миру, міцного здоров’я, благополуччя та успіхів у всьому.

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В цей день прийміть щирі привітання зі святом, нехай Казанська ікона Богоматері кожного направляє на правильний шлях. Злагоди у сім’ях, добробуту та щастя. Бажаємо, щоб Божа Матір ніколи не залишала вас та завжди захищала від неприємностей і недругів. Зі святом і будьте здорові!

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У День Казанської ікони Божої Матері бажаємо,

Нехай Господь наш Всевишній усіх від зла оберігає!

Ми до ікони торкнемося чудотворної та святої,

Нехай вона нам дарує щастя, мир, надію та любов!

День листопадовий приносить нехай добро і радість вам,

Вгору злітають нехай молитви чудотворні слова!

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Нехай Казанська ікона Божої Матері принесе до твоєї хати достаток, лад і величезне щастя! Я бажаю тобі тільки міцного здоров’я, добра, світлих почуттів та невичерпного потоку кохання! Нехай твоє життя буде наповнене позитивними емоціями та яскравими моментами!

Також 4 листопада відзначається День залізничника. Красиві вітання з професійним святом усіх працівників залізниці можна знайти у матеріалі "Телеграфа".