День Казанской иконы Божией Матери: поздравления в прозе, стихах и открытках

Осенняя Казанская – это традиционная пора свадеб.

В четверг, 4 ноября, христиане отмечают один из самых важных праздников — День Казанской иконы Божией Матери. Хоть и икона давно была утеряна, но церковники все равно чтят ее память.

Казанская считается защитницей всех женщин на земле.

Также Казанской Богоматери молятся о семейном благополучии, просят уберечь от пожаров и исцелить от болезней, в особенности просят помощи в лечении болезней глаз.

Молитва Казанской Богоматери

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Казанской иконы Божией Матери, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых.

Поздравления в картинках

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления с Днем казанской иконы Божьей матери

Поздравления в стихах и прозе

С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

***

Поздравляю с днем прекрасным

И желаю вам добра,

Чтоб Казанская икона

Вас от горя берегла.

***

От всей души поздравляем со светлым праздником чудотворной Казанской иконы Божией Матери! Желаем мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём.

***

Молодым она отрада —

Убирает все преграды,

И не зря спешат они

Расписаться в эти дни.

***

В День Казанской иконы Божией Матери желаем,

Пусть Господь наш всевышний всех от зла оберегает!

Мы к иконе прикоснёмся чудотворной и святой,

Пусть она нам дарит счастье, мир, надежду и любовь!

День ноябрьский приносит пусть добро и радость вам,

Вверх взлетают пусть молитвы чудотворные слова!

***

Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в твой дом достаток, лад и огромное счастье! Я желаю тебе только крепкого здоровья, добра, светлых чувств и неиссякаемого потока любви! Пускай твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими моментами!

Также, 4 ноября отмечается День железнодорожника. Красивые поздравления с профессиональным праздником всех работников железной дороги можете найти в материале "Телеграфа".