Праздник 4 ноября: народные приметы и запреты

4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая почитается как чудотворная. В народе праздник в честь этой иконы называют Осенней Казанской, Бабьей заступницей. В этот праздник принято поздравлять женщин.

Эта икона считается одной из самых почитаемых в православии, поэтому важно знать приметы на 4 ноября, чтобы провести этот день правильно.

Так как Казанская Божья Матерь помогает в любви, то в ее праздник часто играют свадьбы: такие союзы считаются благословенными свыше.

4 ноября заканчивались сезонные строительные работы. Каменщики, плотники, маляры и другие рабочие получали расчет и возвращались в свои деревни. В связи в этим на Осеннюю Казанскую устраивали пивные праздники, потчуя вернувшихся с работ мужчин.

В этот день можно сходить в церковь и помолиться возле иконы Богоматери, попросив у неё за себя и своих близких. Не лишним станет поставить возле образа свечку.

Чтобы запасы на зиму сохранились и не испортились необходимо дымом можжевельника окурить сарай или погреб, где они находятся.

Запреты 4 ноября:

Давать милостыню и помогать бездомным.

Ныть и жаловаться.

Ссориться, спорить, злиться, проявлять другие негативные эмоции.

Народные приметы: