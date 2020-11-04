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Праздник 4 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 4 ноября: народные приметы и запреты
00:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая почитается как чудотворная. В народе праздник в честь этой иконы называют Осенней Казанской, Бабьей заступницей. В этот праздник принято поздравлять женщин.

Эта икона считается одной из самых почитаемых в православии, поэтому важно знать приметы на 4 ноября, чтобы провести этот день правильно.

Так как Казанская Божья Матерь помогает в любви, то в ее праздник часто играют свадьбы: такие союзы считаются благословенными свыше.

4 ноября заканчивались сезонные строительные работы. Каменщики, плотники, маляры и другие рабочие получали расчет и возвращались в свои деревни. В связи в этим на Осеннюю Казанскую устраивали пивные праздники, потчуя вернувшихся с работ мужчин.

В этот день можно сходить в церковь и помолиться возле иконы Богоматери, попросив у неё за себя и своих близких. Не лишним станет поставить возле образа свечку.

Чтобы запасы на зиму сохранились и не испортились необходимо дымом можжевельника окурить сарай или погреб, где они находятся.

Запреты 4 ноября:

  • Давать милостыню и помогать бездомным.

  • Ныть и жаловаться.

  • Ссориться, спорить, злиться, проявлять другие негативные эмоции.

Народные приметы:

  • Казанская без дождя – плохой знак. Год будет тяжелым и неурожайным.

  • Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится ещё долго.

  • Туман утром – к оттепели.

  • Если день ясный, то грядёт похолодание.

  • Свадьба 4 ноября принесёт молодоженам счастье.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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