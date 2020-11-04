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Красивые поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери 2020

Красивые поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери 2020
07:30 Сегодня Телеграф Казанская икона Божией Матери

В среду, 4 ноября, в 2020 году празднуют День Казанской иконы Божией Матери, которая является одной из самых почитаемых икон в православной церкви.

"Телеграф" собрал яркие варианты поздравлений по этому поводу.

Как известно, Казанская икона появилась в конце XVI века в Казани, когда сама Богородица явилась маленькой девочке и велела ей передать местным духовникам и правителям место на пожарище, где можно найти икону.

Через несколько десятков лет после явления икона сопровождала ополчение при сражении русских с поляками, и ее торжественно внесли в Московский кремль после победы, в честь чего в этот же день, 4 ноября по новому стилю, в РПЦ отмечают День иконы.

Приметы и запреты на 4 ноября

Хотя Казанская икона давно была утеряна и уничтожена, церковники до сих пор рьяно чтят ее память.

Смотрите картинки и открытки на русском и украинском языках, которыми можно красиво и кратко поздравить близких, родных и знакомых с праздником 4 ноября:

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанська ікона Божої Матері 2020 - Картинки, листівки для привітання українською на свято з днем 4 листопада

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

Казанская икона Божией Матери 2020 - Картинки, открытки для поздравления в праздник с днем 4 ноября

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Праздники, День Казанской иконы Божией Матери.

Автор:

Телеграф
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