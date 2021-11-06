Всесвітній день чоловіків: красиві картинки та листівки зі святом

У суботу, 6 листопада, відзначається Всесвітній день чоловіків.

У суботу, 6 листопада, відзначається Всесвітній день чоловіків. Це свято проводять у першу суботу листопада.

Започаткував свято Михайло Горбачов, а вже потім його ініціативу прийняли й багато інших країн, у тому числі й Україна. З того часу це свято чоловіків відзначають у всьому світі.

Усі знають, що чоловіки є представниками сильної половини людства. Цього дня прийнято вітати своїх чоловіків, хлопців, дідусів, синів, онуків, братів, племінників та друзів.

"Телеграф" підібрав найкрасивіші картинки та листівки зі Всесвітнім днем чоловіків, щоб ви змогли порадувати своїх близьких з їх святом.

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Листівки зі Всесвітнім днем чоловіків

Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки з добрим суботнім ранком, які подарують настрій на весь день.