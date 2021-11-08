З Днем ангела Дмитра: яскраві привітання та гарні листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1234
Сьогодні відзначається День ангела Дмитра – "Телеграф" зібрав вітання з Днем ангела Дмитра російською та українською мовами.
У понеділок, 8 листопада, православна Церква святкує Дмитрієв день – День пам’яті святого Дмитра Солунського.
Дмитрієв день: що це за свято
Святитель Дмитро, у світі Данило, жив у 17 столітті. Найбільш відомий, як автор Четьїх-Міней, у яких святий зібрав житія святих і виклав усе це доступною для вірян мовою.
Походження імені Дмитро пов’язане з ім’ям богині землі та родючості Деметри і означає «присвячений богині Деметрі». Носії цього імені – дуже товариські, розумні та винахідливі.
"Телеграф" зібрав для вас гарні листівки з приємними привітаннями, які можна надіслати вашим знайомим Дмитрам.
Раніше "Телеграф" писав, які свята чекають на нас у листопаді та скільки ми будемо відпочивати.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-