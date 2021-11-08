З Днем ангела Дмитра: яскраві привітання та гарні листівки

Сьогодні відзначається День ангела Дмитра – "Телеграф" зібрав вітання з Днем ангела Дмитра російською та українською мовами.

У понеділок, 8 листопада, православна Церква святкує Дмитрієв день – День пам’яті святого Дмитра Солунського.

Дмитрієв день: що це за свято

Святитель Дмитро, у світі Данило, жив у 17 столітті. Найбільш відомий, як автор Четьїх-Міней, у яких святий зібрав житія святих і виклав усе це доступною для вірян мовою.

Походження імені Дмитро пов’язане з ім’ям богині землі та родючості Деметри і означає «присвячений богині Деметрі». Носії цього імені – дуже товариські, розумні та винахідливі.

"Телеграф" зібрав для вас гарні листівки з приємними привітаннями, які можна надіслати вашим знайомим Дмитрам.

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Листівки та вітання з Днем Дмитра

Раніше "Телеграф" писав, які свята чекають на нас у листопаді та скільки ми будемо відпочивати.