Яскраві привітання з Днем синів 2020

У неділю, 22 листопада, у всьому світі святкують День синів або День сина. Цей день вважається дуже важливим як для батьків, у яких є син, так і дітей.

Відзначають День сина щороку, але це неофіційне свято є відносно молодим і тому воно не таке популярне, як День матері або День батька. Це день хлопчиків, чоловіків і всіх тих, хто має сина.

Про походження Дня синів відомо дуже мало. Головні традиції святкування ще остаточно не сформувалися, але кожна сім'я відзначає його по-своєму.

"Телеграф" підібрав для вас красиві листівки і картинки з Днем сина на українській і російській мовах. Порадуйте своїх хлопчиків в цей чудовий день.

Вітальні листівки та картинки з Днем синів 2020

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