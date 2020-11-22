Яркие поздравления с Днем сыновей 2020

В воскресенье, 22 ноября, во всем мире празднуют День сыновей или День сына. Этот день считается очень важным как для родителей, у которых есть сын, так и детей.

Отмечают День сына каждый год, но этот неофициальный праздник является относительно молодым и поэтому он не так популярен, как День матери или День отца. Это день мальчиков, мужчин и всех тех, кто имеет сына.

О происхождении Дня сыновей известно очень мало. Главные традиции празднования еще окончательно не сформировались, но каждая семья отмечает его по-своему.

"Телеграф" подобрал для вас красивые открытки и картинки с Днем сына на украинском и русском языках. Порадуйте своих мальчиков в этот замечательный день.

Поздравительные открытки и картинки с Днем сыновей 2020

Также смотрите лучшие СМС-поздравления со Всемирным Днем сыновей и открытки